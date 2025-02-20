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الكرملين: شعبية زيلينسكي تتراجع وكييف تفضّل التبعية واستخدام أموال الغرب دون رقابة

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يحضر اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة الجديدة في الكرملين في موسكو، روسيا، الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024.
المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يحضر اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء الحكومة الجديدة في الكرملين في موسكو، روسيا، الثلاثاء 14 مايو/أيار 2024. حقوق النشر Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
حقوق النشر Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
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قال الكرملين، اليوم الخميس، إن شعبية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تتراجع بشكل واضح. وأعرب عن قلقه من التقارير التي تتحدث عن وجود خطط أوروبية لإمداد كييف بالمقاتلين.

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وأشار المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إلى عدم وجود تفاصيل واضحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا، ولفت إلى أن هناك خلافًا بين كييف وواشنطن حول ذلك.

وأكد بيسكوف أن السلطات الروسية متفقة، مع نظرائها الأمريكيين على ضرورة إتمام التسوية عبر الوسائل "السلمية".

وفي سياق آخر، قال الكرملين إنه لا يستبعد مواصلة تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن السياسة الحالية للبيت الأبيض اختلفت بشكل واضح.

وتابع أن الإدارة الأمريكية السابقة "كانت تسعى لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني، لكن النهج اختلف حاليًا".

وأردف أن الحوار مع وواشنطن يُستكمل في جميع المجالات، ووصف كييف بأنها "تفضل التبعية واستخدام أموال الغرب دون رقابة".

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وكان التوتر قد ساد مفاوضات الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرًا بعدما اعترض الرئيس الأوكراني على استبعاد بلاده من طاولة الحوار التي تقام في الرياض.

ورد زيلينسكي على تصريحات نظيره الأمريكي التي وصفته بأنها "غير كفء ويدلي بتصريحات سخيفة"، وعلى دعوته لإجراء انتخابات في أوكرانيا بالقول إن التخلص منه "سيبوء بالفشل".

وفي وقت لاحق، تصاعدت حدة الانتقادات بين زيلينسكي وترامب، حيث وصف الأخير زعيم كييف بأنه "ديكتاتور"، وهو ما أثار استياء الساسة الأوروبيين.

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