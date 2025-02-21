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مناورات صينية في بحر تسمان تُجبر رحلات جوية مدنية على تغيير مسارها

السفينة الأسترالية HMAS Arunta تراقب الفرقاطة الصينية Hengyang وسفينة إمداد من فئة فوتشي.
السفينة الأسترالية HMAS Arunta تراقب الفرقاطة الصينية Hengyang وسفينة إمداد من فئة فوتشي. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Tamsin Paternosterيورونيوز
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أدت مناورات عسكرية أجرتها البحرية الصينية إلى اضطرابات في حركة الطيران المدني فوق بحر تسمان، حيث تم تحويل مسارات بعض الرحلات التجارية، وسط تحذيرات من إمكانية إطلاق ذخيرة حية خلال التمرين.

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وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن بكين أبلغت مسبقًا عن احتمال إطلاق نار حي خلال التدريبات التي أجريت يوم الجمعة.

وبناءً على ذلك، أصدرت هيئة خدمات الطيران الأسترالية تحذيرًا للطيارين التجاريين بشأن المخاطر المحتملة، بينما أكدت شركة طيران "نيوزيلندا" أنها عدلت مسار رحلاتها لتجنب المنطقة دون التأثير على عملياتها.

وبحسب التقارير، غيرت ثلاث رحلات تجارية على الأقل مسارها بعد إعلان الصين عن مشاركة ثلاث سفن حربية في المناورات العسكرية.

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عقب التحذير، قالت وزارة الدفاع الأسترالية إنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كان قد تم إطلاق أي ذخيرة حية خلال التدريبات، فيما أعلن ألبانيزي أن أي مخاطر محتملة قد زالت، مؤكدًا أنه "لم يكن هناك خطر وشيك يهدد أي أصول أسترالية أو نيوزيلندية"، بناءً على معلومات وزارة الدفاع.

وأكد ألبانيزي أن المناورات الصينية أُجريت في المياه الدولية خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا، وبالتالي لم تشكل خرقًا قانونيًا.

وتخضع السفن الحربية الصينية الثلاث لمراقبة مكثفة من قبل القوات البحرية الأسترالية والنيوزيلندية، بالإضافة إلى طائرات المراقبة البحرية من طراز P-8 Poseidon، منذ عدة أيام.

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تصطدم بسفينة خفر السواحل الفلبينية في بحر الصين الجنوبي ، يوم السبت 31 آب/أغسطس 2024.
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تصطدم بسفينة خفر السواحل الفلبينية في بحر الصين الجنوبي ، يوم السبت 31 آب/أغسطس 2024.Philippine Coast Guard via AP, File

وفي تعليق على الحدث، قال نائب رئيس جمعية الطيارين الأستراليين والدوليين الكابتن ستيف كورنيل إن الطيارين يواجهون بشكل متكرر تحديات تؤثر على سلامة الملاحة الجوية، سواء كانت ناجمة عن تدريبات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو حتى ظواهر طبيعية مثل الحطام الفضائي والثوران البركاني.

وأضاف: "مع ذلك، فإن المحيط شاسع، وكان بإمكانهم اختيار موقع أقل إزعاجًا لاستعراض قوتهم".

أما وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، فأكدت أن وجود السفن الصينية في المياه القريبة من أستراليا يمثل تطورًا يستدعي النقاش، مشيرة إلى أنها ستبحث الأمر مع الجانب الصيني.

وقالت: "لقد تواصلنا بالفعل على المستوى الرسمي بشأن الإشعار المقدم والشفافية المتعلقة بهذه التدريبات، لا سيما تلك التي تشمل إطلاق ذخيرة حية".

وتأتي هذه التطورات بعد حادث آخر وقع الأسبوع الماضي في بحر الصين الجنوبي، حيث أطلقت طائرة مقاتلة صينية قنابل ضوئية أمام طائرة عسكرية أسترالية، في تصعيد جديد للتوترات الإقليمية.

المصادر الإضافية • AP

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