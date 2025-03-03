نتنياهو: سنواجه كل من يحاول حفر ثقوب في سفينتنا الوطنية

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وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تمكنت من استعادة 38 مختطفا خلال صفقة التبادل الأخيرة، فيما سبق أن استعادت 80 مختطفا في نوفمبر 2023، وهو عدد يفوق ما كان متوقعا. وأضاف: "بفضل إصراري، أبرمنا صفقة أفضل مع حماس"، مؤكدا أن إسرائيل لن تترك أي مختطف في غزة، سواء كان حيا أو ميتا.

واتهم نتنياهو حركة حماس بالكذب على الأسرى عبر الترويج لفكرة تخلي إسرائيل عنهم، مشيرًا إلى أن حكومته لن تتوقف حتى استعادة جميع المختطفين والقضاء على القدرات العسكرية والسلطوية لحماس.

كما وجه انتقادات حادة لعدد من أعضاء الكنيست، متهما إياهم "ببث الأكاذيب وتحطيم معنويات عائلات الأسرى". وخلال الجلسة، أمر رئيس الكنيست بإخلاء القاعة من عائلات المختطفين والقتلى، وسط أجواء متوترة.

وفي سياق حديثه عن مستقبل الصراع، حذر نتنياهو حماس من "تبعات لا يمكنها تحملها" إذا لم تفرج عن الرهائن، مؤكدا أن إسرائيل لم تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، بل إن الاتفاق يمنحها حق التخلي عن المفاوضات إذا أصبحت غير مجدية.

هذا واعتبر نتنياهو أن "الإنجازات الإسرائيلية الهائلة غيرت وجه الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "تفجيرات البيجر" في لبنان شكلت منعطفا استراتيجيا ساهم في إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. كما أشاد برؤية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، داعيا إلى دعمها و"إتاحة مستقبل جديد للإقليم".

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، مضيفا أن قواته "تعمل بقدرة لم نشهدها منذ حرب 1973". وختم بالقول: "سنواجه كل من يحاول حفر ثقوب في سفينتنا الوطنية".

وشهدت جلسة الكنيست أجواء متوترة بينه وبين عدد من أعضاء الكنيست، ما أدى إلى تصاعد حدة التراشق الكلامي، وانتهى بطرد زعيم حزب العمل يائير غولان من القاعة.

وفي تعليقه على ما جرى، انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد أداء نتنياهو قائلا: "ليس جميلا أن نرى رئيس الوزراء يفقد أعصابه من على منصة الكنيست".

وفي المقابل، وجه نتنياهو انتقادا لاذعا للابيد قائلا: " لو أصغينا إليك لكان حزب الله وحماس على حدودنا".