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"لا أرض أخرى".. عمل فلسطيني اسرائيلي عن الاستيطان يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي

باسل عدرا، من اليسار، وراشيل زور، وحمدان بلال، ويوفال أبراهام، الفائزون بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل عن فيلم ”لا أرض أخرى“ في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد، 2 مارس 2025،
باسل عدرا، من اليسار، وراشيل زور، وحمدان بلال، ويوفال أبراهام، الفائزون بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل عن فيلم ”لا أرض أخرى“ في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد، 2 مارس 2025، حقوق النشر Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
حقوق النشر Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
بقلم: يورونيوز
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فاز فيلم "لا أرض أخرى" بجائزة الأوسكار كأفضل وثائقي طويل يوم الأحد. وهو عمل يسرد معاناة الفلسطينيين مع الاستيطان، من إخراج الرباعي باسل عدرا، حمدان بلال، يوفال أبراهام، وراحيل تسور، صادر عام 2024 بتعاون فلسطيني نرويجي.

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عند دعوتهما لتسلّم الجائزة، اغتنم المخرجان الفلسطيني باسل عدرا والإسرائيلي يوفال أبراهام الفرصة للدعوة إلى إنهاء الظلم والتأكيد على رسالة الوثائقي الأساسية.

وقال عدرا إنه أصبح مؤخرًا والدًا لطفلة، ودعا الله أن لا تعيش ابنتُه نفس الحياة التي يعيشها هو الآن، لافتًا إلى العنف الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الاستيطان وعمليات التهجير القسري.

من جانبه، قال أبراهام: "نحن من صنعنا هذا الفيلم، الفلسطينيون والإسرائيليون، لأن أصواتنا معًا أقوى."

وتابع قائلاً إنهم يشهدون على "الدمار الفظيع الذي لحق بغزة وأهلها، والذي يجب أن ينتهي بتحرير الرهائن الذين أخذوا بوحشية في جريمة السابع من أكتوبر/تشرين الأول".

باسل عدرا، إلى اليسار، ويوفال أبراهام، الفائزان بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل عن فيلم ”لا أرض أخرى“، في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد، 2 مارس 2025، في لوس أنجلوس.
باسل عدرا، إلى اليسار، ويوفال أبراهام، الفائزان بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل عن فيلم ”لا أرض أخرى“، في حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد، 2 مارس 2025، في لوس أنجلوس.AP Photo/John Locher
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وأضاف: "عندما أنظر إلى باسل، أرى أخي. لكننا غير متساويين. نحن نعيش في نظام حيث أتمتع بحرية في ظل القانون المدني، بينما يعيش باسل تحت القوانين العسكرية التي تدمر حياته ولا يستطيع السيطرة عليها. هناك مسار مختلف."

وأوضح أبراهام أن الحل يجب أن يتمثل بمسار سياسي ينهي المعاناة قائلًا: "لم يفت الأوان للحياة وللأحياء، لا يوجد طريق آخر."

الفيلم، الذي أخرجه عدرا، الفلسطيني من الضفة الغربية، بالشراكة مع الإسرائيلي أبراهام، يروي في 95 دقيقة قصة قرية التوانة في "مسافر يطا" جنوب الخليل، حيث يواجه الفلسطينيون صراعًا مستمرًا مع المستوطنات الإسرائيلية.

باسل عدرا، من اليسار، وراشيل زور، وحمدان بلال، ويوفال أبراهام يتسلمون جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل عن فيلم ”لا أرض أخرى“ خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 2 مارس 2025
باسل عدرا، من اليسار، وراشيل زور، وحمدان بلال، ويوفال أبراهام يتسلمون جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل عن فيلم ”لا أرض أخرى“ خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد 2 مارس 2025AP Photo/Chris Pizzello

وتتصاعد معاناة عدرا بعدما تقرر تل أبيب تحويل قريته إلى منطقة تدريبات عسكرية، فتباشر في هدمها. عندها، يعتزم توثيق الظلم الذي يتعرض له، فيلتقي بالإسرائيلي أبراهام الذي يشاركه رحلته رغم قدومهما من عالمين مختلفين.

يُذكر أن الفيلم اختير لعرضه لأول مرة في قسم البانوراما في الدورة 74 من مهرجان برلين السينمائي الدولي في 12 فبراير/ شباط 2024، حيث حاز على جائزتين.

وفي 23 يناير 2025، تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي طويل في حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين.

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