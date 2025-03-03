برنامج الأغذية العالمي يغلق مكتبه في جنوب أفريقيا.. هل لخفض المساعدات الأمريكية دور في القرار؟

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وجاء هذا القرار بعد أن أبلغت المديرة التنفيذية للبرنامج، سيندي ماكين، الموظفين حول العالم بذلك عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة الماضي.

وقالت ماكين، وفقا لوكالة "بلومبرغ"، في رسالتها: "لقد توصلنا إلى القرار الصعب بإغلاق المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لجنوب إفريقيا في جوهانسبرغ".

من جانبه، أكد مسؤول الاتصالات في البرنامج بجوهانسبرغ لوكالة "رويترز" عبر رسالة نصية، أن "المكتب سيغلق"، لكنه لم يوضح أسباب القرار أو ما إذا كان مرتبطا بتخفيضات المساعدات الخارجية الأمريكية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه منطقة جنوب إفريقيا آثار أسوأ موجة جفاف منذ سنوات، مما دفع دولا مثل ملاوي وزامبيا وزيمبابوي وناميبيا إلى إعلان حالة الكوارث الوطنية.

وكان برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات غذائية ونقدية للمتضررين، مستهدفا أكثر من 7.2 مليون شخص بحلول هذا الشهر، وفقا لما أوردته المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول تأثير تقليص التمويل الأمريكي على جهود الإغاثة الدولية، لا سيما في المناطق التي تعاني من أزمات إنسانية حادة مثل جنوب إفريقيا.