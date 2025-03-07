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سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان

صورة من الأرشيف- غارة إسرائيلية على الضاحية، بيروت، لبنان، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
صورة من الأرشيف- غارة إسرائيلية على الضاحية، بيروت، لبنان، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. حقوق النشر Bilal Hussein/ AP
حقوق النشر Bilal Hussein/ AP
بقلم: يورونيوز
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قالت وكالة الانباء اللبنانية إن عدد الغارات الإسرائيلية بلغ حوالي 20 غارة.

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أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان استهدفت المنطقة الواقعة بين وادي زبقين ومنطقة وعيْتا الجبل وبيت ياحون، فضلًا عن أطراف قرية العيشية وبلدة أنصار والزرارية والبيسارية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن عدد الغارات الإسرائيلية بلغ حوالى 20 غارة.

وفي وقت لاحق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا زعم فيه إن "سلاح الجو هاجم مواقع عسكرية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، حيث تم رصد أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ تابعة للتنظيم".

مقاطع فيديو متداولة يُزعم أنها للغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان
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وأشار البيان إلى أن "وجود هذه الأسلحة والمنصات في تلك المواقع يشكل تهديدًا لإسرائيل، ويعد انتهاكًا فاضحًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". ووعد بمواصلة العمل "لمنع أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء قدراته".

من بيان الجيش الإسرائيلي على "إكس" حول الغارات الأخيرة التي شنها على جنوب لبنان

وقبل أيام، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن اغتيال شخصية هامة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله جنوب لبنان، دون أن يصدر عن الحزب أي تعليق.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة الإسرائيلية على بلدة رشكنانية في قضاء صور استهدفت سيارة كانت مركونة إلى جانب منزل، ما أدى إلى سقوط قتيل.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد خلال كلمته في تشييع سلفه الراحل حسن نصر الله، قرار التنظيم بالتروي وترك المجال للدولة اللبنانية في التصدي للخروقات الإسرائيلية، من دون أن يستبعد الخيار العسكري.

وقال قاسم:"سنتابع تحرك الدولة الدبلوماسي لطرد الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، نبني لاحقاً على النتائج ونناقش مقدرة لبنان الدفاعية، ونقرر بناء على ذلك".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قواته ستظل متمركزة في خمس نقاط جنوب لبنان، رغم انتهاء مهلة تمديد الانسحاب لاتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب.

وتشمل المناطق التي قررت إسرائيل البقاء فيها: تلة الحمامص، تلة العويضة، جبل بلاط، اللبونة، والعزية، وهي مواقع ذات أهمية ميدانية بارزة لما تمنحه من ميزات في مجال الرصد والمراقبة. 

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