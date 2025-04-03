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أعلن الجيش الإسرائيلي قصف القدرات العسكرية المتبقية في القواعد العسكرية بمطاري حماه وT4 العسكريين في سوريا، وكذلك بنى تحتية عسكرية متبقية في دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بوقوع غارة في عدد من المواقع على الأراضي السورية. وقد استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية محيط مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة في دمشق.

ووفق وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، استهدفت الطائرات الإسرائيلية مطار T4 في ريف حمص الشرقي، فيما استهدفت مطار حماة العسكري بأكثر من عشر غارات.

وأفاد شهود عيان لـيورونيوز بأن الغارات الإسرائيلية استمرّت لأكثر من ساعة ومن ارتفاعات منخفضة. وأظهرت مشاهد تداولها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد النيران من مطار حماه إثر استهدافه.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ يناير 2024، استهدفت الطائرات الإسرائيلية عشرات بشكل مكثف القواعد العسكرية للجيش السوري خلال فترة نظام الأسد.