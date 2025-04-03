وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في غزة تتوسع لاستيلاء على "مناطق واسعة"

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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن العملية العسكرية الجارية في غزة تشهد توسعًا بهدف السيطرة على "مناطق واسعة"، بينما أفاد مسؤولون في مستشفيات القطاع بأن الغارات الليلية أدت إلى مقتل أكثر من 30 شخصًا، بينهم نحو 12 طفلًا.

وفي بيان رسمي، أكد وزير الدفاع إسرائيل كاتس، أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش في غزة تهدف إلى "سحق وتنظيف المنطقة" من المسلحين، بالإضافة إلى "الاستيلاء على مناطق واسعة سيتم ضمها إلى المناطق الأمنية لإسرائيل".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتفظ منذ سنوات بمنطقة عازلة داخل غزة، موازية للسياج الأمني الذي تم توسيعه منذ بدء الحرب في عام 2023.

وتبرر إسرائيل هذه الخطوة بأنها ضرورية لأغراض أمنية، في حين يعتبر الفلسطينيون أن هذا التوسع يمثل استيلاءً إضافيًا على الأراضي، مما يقلص بشكل أكبر المساحة المتبقية من القطاع الساحلي الذي يعيش فيه حوالى مليوني شخص.

نازحون فلسطينيون يحملون أمتعتهم على مشارف مدينة غزة ، 21 آذار / مارس 2025 AP Photo

ولم يحدد كاتس، المناطق التي سيتم الاستيلاء عليها في إطار العملية العسكرية الموسعة في غزة، والتي أشار إلى أنها تتضمن "إجلاء مكثفًا" للسكان من مناطق القتال.

وتأتي تصريحاته بعد أن أمرت إسرائيل بالإخلاء الكامل لمدينة رفح جنوب القطاع والمناطق المحيطة بها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تسعى للحفاظ على سيطرة أمنية مفتوحة، لكن غير محددة المدة، على قطاع غزة بعد تحقيق هدفها المتمثل في سحق حركة حماس.

ودعا كاتس سكان غزة إلى "طرد حماس وإعادة جميع الرهائن". وما زالت الحركة تحتجز 59 أسيرًا، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة، بعد الإفراج عن معظم الباقين في اتفاقيات وقف إطلاق النار أو صفقات أخرى. وقال كاتس: "هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب".

وأعرب منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل غالبية عائلات الأسرى، عن "شعوره بالرعب" بعد إعلان وزير الدفاع توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وأكدت المجموعة أن الحكومة الإسرائيلية "ملزمة بتحرير جميع الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس، والسعي عبر كل القنوات الممكنة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراحهم". وشددوا على أن كل يوم يمر يزيد من تعريض حياة أحبائهم للخطر.

فلسطينيون ينظمون احتجاجات نادرة ضد حماس في بيت لاهيا ، 26 آذار / مارس 2025 AP Photo

وقال المنتدى، الذي دعا إدارة ترامب والوسطاء الآخرين إلى مواصلة الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن: "إن حياتهم معلقة في الميزان مع ظهور تفاصيل مقلقة بشكل متزايد حول الظروف المروعة لاحتجازهم، مقيدين بالسلاسل، ويتعرضون لسوء المعاملة، وفي حاجة ماسة إلى الرعاية الطبية".

وأضافت المجموعة: "يجب أن تكون أولويتنا القصوى التوصل إلى اتفاق فوري لإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم -الأحياء منهم لإعادة تأهيلهم، والقتلى لدفنهم بشكل لائق- وإنهاء هذه الحرب".