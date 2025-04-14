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هزة أرضية بقوة 5.2 تضرب جنوب كاليفورنيا وتثير ذعراً واسعاً

مقياس ريختر
مقياس ريختر حقوق النشر Nick Ut/AP2008
حقوق النشر Nick Ut/AP2008
بقلم: Nour Chahine & يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 5.2 درجة على مقياس ريختر جنوب ولاية كاليفورنيا صباح الإثنين، ما أدى إلى اهتزازات واسعة النطاق شعر بها الملايين من السكان.

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ووفقاً لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، تم تسجيل الزلزال في تمام الساعة 10:08 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، بالقرب من مدينة جوليان.

وفي التفاصيل، أوضحت عالمة الزلازل د. لوسيل جونز، المتعاونة مع معهد كالتيك، أن الزلزال سبقه زلزال تمهيدي بلغت قوته 3.3 درجات مساء الأحد قبل الساعة الرابعة عصراً بقليل. وأضافت أن الهزة مرتبطة على الأرجح بفالق "إلسينور".

كما أشارت جونز إلى أن الزلزال وقع على عمق نسبي بلغ حوالي 13 كيلومتراً (نحو 8 أميال) تحت سطح الأرض.

مشاهد توثق الهزة الأرضية في جنوب كاليفورنيا

وامتدت الاهتزازات لتُشعر بها مناطق واسعة من الولاية، من سان دييغو وصولاً إلى لوس أنجلوس. وأفاد مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، بأنه قد تم إطلاعه على تفاصيل الزلزال.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه: "الولاية تنسق حالياً مع السلطات المحلية لتقييم الأضرار، ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لتدخل الطوارئ".

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ووفقاً لنماذج هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS)، شعر السكان القريبون من مركز الزلزال بـ"اهتزاز معتدل"، في حين شعر أكثر من 25 مليون شخص عبر الولاية بـ"اهتزاز خفيف إلى ضعيف".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان زلزال الإثنين قد يكون مقدمة لهزة أقوى، قالت جونز: "كل زلزال يمكن أن يكون مقدمة لحدث أكبر"، مضيفة أن هناك احتمالاً بنسبة 5% تقريباً بوقوع هزة تابعة أكثر قوة بعد الزلزال.

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