بعد 6 أشهر من الاعتقال... إسرائيل تُفرج عن 9 أسرى فلسطينيين وهم بحالة صحية سيئة

بقلم: يورونيوز

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ووثّقت وسائل إعلام فلسطينية لحظة وصول الأسرى المحررين إلى المستشفى وسط حضور لممثلي الصليب الأحمر، الذي تولّى نقلهم بسياراته لإجراء الفحوصات الطبية الأولية حيث بدا أنهم في وضع صحي متدهور.

وأفادت التقارير بأن معظم الأسرى يعانون من حالات صحية صعبة، نتيجة ظروف اعتقالهم القاسية.

الأسرى التسعة كانوا قد اعتقلوا قبل ستة أشهر عند حاجز الإدارة المدنية خلال الحصار المفروض على مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واحتجزوا في سجون إسرائيلية، في سياق حملة اعتقالات نفذتها قوات الدولة العبرية منذ اندلاع الحرب على القطاع في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويأتي الإفراج عن هؤلاء الأسرى بعد أيام قليلة من إطلاق سراح 80 أسيراً فلسطينياً يوم الخميس الماضي. وقد وصل عدد منهم أيضًا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح، حيث أظهرت المشاهد بوضوح آثار الإعياء والتعذيب على بعضهم، خصوصاً كبار السن.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لا يزال أكثر من 2000 فلسطيني من قطاع غزة محتجزين في سجون إسرائيلية، من بينها سجون "سيديه تيمان"، "عنتوت"، "عوفر العسكري"، و"النقب"، وسط تقارير متزايدة عن الانتهاكات وسوء المعاملة داخل هذه المعتقلات.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في غزة، حيث قُتل منذ استئناف القصف في 18 آذار/ مارس الماضي أكثر من 1480 فلسطينياً، وأُصيب ما لا يقل عن 3688 آخرين. وبذلك، ترتفع حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء الحرب إلى 50,846، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.