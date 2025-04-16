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حريق يستهدف أحد السجون بجنوب فرنسا ووزير العدل يصف تصاعد الهجمات بالعمل الإرهابي

أحد السجون في تولوز، فرنسا
أحد السجون في تولوز، فرنسا Copyright CHRISTOPHE ENA/AP
Copyright CHRISTOPHE ENA/AP
بقلم: يورونيوز
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في تصعيد لافت للهجمات على المؤسسات العقابية الفرنسية، اندلع فجر يوم الأربعاء 16 أبريل/ نيسان حريق التهم ثلاث سيارات أمام أحد السجون بجنوب البلاد ما أدى إلى تدمير ثلاث سيارات، في حادثة تأتي في إطار سلسلة من الهجمات المنسقة التي تستهدف مراكز الاحتجاز في فرنسا.

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وقد أكدت النيابة العامة في تاراسكون وقوع الحادث، موضحة أن الحريق شب في موقف سيارات معزول ومخصص لموظفي السجن، محاط بسياج ومحمي برمز دخول إلكتروني، مما يشير إلى أن الجناة تسلقوا السياج للوصول إلى المكان.

وبحسب المدعي العام في تاراسكون، لوران غومبو، وقعت الحرائق حوالي الساعة 5:20 صباحًا. ولم يتم العثور على أي كتابات أو شعارات في موقعالحادث، لكن الشرطة عثرت على ملابس قرب السياج داخل الموقف، ما قد يساعد في كشف هوية المنفذين.

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ومن بين السيارات الثلاث المحترقة، كانت إحداها تخص أحد الضباط المناوبين في تلك الليلة، بينما تعود الأخرى لأحد الموظفين في السجن، أما السيارة الثالثة التي تضررت بشدة، فلم يتم تحديد مالكها بعد.

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وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد فقط من تصريحات وزير العدل جيرالد دارمانان، الذي وصف الهجمات السابقة على السجون بأنها "أعمال إرهابية". وفي ضوء التطورات الأخيرة، أعلن مكتب الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق رسمي في القضية.

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