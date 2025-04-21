Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

شاهد: آخر ظهور علني للبابا فرنسيس في أحد الفصح قبل وفاته بيوم

البابا فرنسيس في آخر لحظاته العلنية بساحة القديس بطرس
البابا فرنسيس في آخر لحظاته العلنية بساحة القديس بطرس حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

في آخر ظهور علني له قبل وفاته يوم الاثنين، أطل البابا فرنسيس يوم الأحد، بمناسبة عيد الفصح، وهو يجوب بسيارته البابوية في ساحة القديس بطرس، مبتسما وملوحا للحشود التي استقبلته بالهتافات والتصفيق الحار.

وقبيل هذا الظهور، استقبل الحبر الأعظم نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في لقاء رسمي داخل الفاتيكان، ناقش خلاله الجانبان قضايا ذات طابع إنساني ودولي.

وتوفي البابا فرنسيس، الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد 12 عاما قضاها على رأس الكنيسة الكاثوليكية، تميز خلالها بتوجهه الإنساني ودفاعه عن الفقراء والمهمشين، ما أكسبه محبة واسعة، رغم الجدل الذي أثارته مواقفه التقدمية وانتقاداته الصريحة للرأسمالية وتغير المناخ.

Related

وكان الحبر الأعظم قد نقل في 14 فبراير الماضي إلى مستشفى جيميلي في روما، عقب أزمة تنفسية حادة تطورت إلى التهاب رئوي مزدوج، علما أنه كان يعاني منذ شبابه من مرض رئوي مزمن، وخضع في وقت سابق لاستئصال جزئي لإحدى رئتيه. وقد أمضى هناك 38 يوما، وهي أطول فترة علاجية خلال فترة تولّيه السدة البابوية.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

العشاء الأخير ثم المرض والوداع... هذا ما فعله البابا فرنسيس قبل الرحيل

المئات من رجال الإطفاء يكافحون حريقًا هائلًا في مكبّ للنفايات قرب براغ

مطران الفقراء أوصى ألا يُدفن في الفاتيكان... فأين سيوارى البابا فرنسيس الثرى؟