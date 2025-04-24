وزارة الدفاع السورية: حزب الله أطلق قذائف مدفعية من لبنان نحو نقاط الجيش في منطقة القصير

وأشار المصدر إلى أنّ "قواتنا ردّت على مصادر النيران بعد رصد المواقع التي انطلقت منها القذائف".

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وأضاف: أوقفنا استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانيّة بناءً على طلب من الجيش اللبناني"، مشيرا إلى أن تواصل بين الجيشين يجري لتقييم الحدث.

وأكد مصدر أمنيٌّ لبنانيُّ غير رسميّ ليورنيوز، أنّ الاشتباك بدأ بعد نيران استهدفت تجمّعًا لمصلّين في الجانب اللبنانيّ من قرية حوش السيد علي الحدوديّة، ورجّح أن يكون ناتجًا عن قنبلة تم إلقاؤها من مسيّرة صغيرة.

وبحسب المصدر تشهد المنطقة تحشيدًا متبادلًا على جانبي الحدود، وسط مناوشات حدوديّة متقطعة. وقد نشر الجيش اللبناني تعزيزاتٍ عند الحدود.

وفي آذار / مارس الماضي شهدت الحدود اللبنانيّة السوريّة اشتباكات عنيفة، على خلفية مقتل ثلاثة من عناصر الأمن العام السوريّ داخل الأراضي اللبنانيّة. وفيما اتّهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله بقتل عناصرها، نفى الحزب هذا الاتهام، وأكّد أنّه لا علاقة له بأيّ نشاط داخل الأراضي السوريّة.

وفيما اتّهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله بقتل عناصرها، نفى الحزب هذا الاتهام، وأكّد أنّه لا علاقة له بأيّ نشاط داخل الأراضي السوريّة.

وقبل أسابيع وقّع وزيرا الدفاع السوريّ واللبنانيّ اتفاقا في السعودية، نصّ على الأهمية الإستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونيّة متخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية وبخاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما.