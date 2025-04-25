شاهد: الرئيس الفرنسي وزوجته يلقيان النظرة الأخيرة على جثمان البابا فرنسيس

بقلم: يورونيوز

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زار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان يوم الجمعة لتقديم واجب العزاء في جنازة البابا فرنسيس، رفقة زوجته بريجيت.

وألقى ماكرون النظرة الأخيرة على جثمان البابا الذي يدفن يوم السبت، وسط آلاف المعزين والمحبين.

وقبل يوم واحد فقط من جنازةالبابا فرنسيس، تعمل دوائر الفاتيكان بكامل طاقتها لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المراسم. ووفقًا لوصية الحبر الأعظم، ستتسم الجنازة بالبساطة والرزانة، إلا أن السياق الجيوسياسي الراهن يتطلب عناية خاصة في تنظيم مشاركة الوفود الـ170، لتفادي أي حساسيات دبلوماسية قد تطرأ خلال لحظة رمزية بهذا الحجم.