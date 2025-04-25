Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

شاهد: بسبب الازدحام.. إغلاق أبواب كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أمام المعزين

الازدحام أمام كنيسة القديس بطرس
الازدحام أمام كنيسة القديس بطرس Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

مُنع مئات المعزين من دخول الفاتيكان أثناء محاولتهم رؤية البابا الراحل فرنسيس بعد أن أغلقت السلطات أبواب كاتدرائية القديس بطرس قبل الموعد المتوقع بسبب الازدحام.

اعلان

وكانت السلطات قد أرسلت في وقت سابق تنبيهًا إلى الهواتف المحمولة يفيد بإغلاق الوصول إلى الكاتدرائية في الساعة الخامسة مساءً، لكنها قدّمت الموعد ساعة واحدة بعد زيادة غير متوقعة في طوابير المؤمنين.

وانتظر عشرات الآلاف من المعزين ساعات في الطوابير على مدار ثلاثة أيام لتوديع البابا فرنسيس، الذي توفي يوم الاثنين بعد إصابته بسكتة دماغية عن عمر يناهز 88 عامًا.

Related

وبحلول ظهر يوم الجمعة، مر أكثر من 150 ألف شخص أمام نعش فرنسيس المفتوح أمام المذبح الرئيسي للكاتدرائية لتقديم واجب العزاء.

ووُضع البابا الراحل مرتديًا رداءً أحمر، وتاجًا أسقفيًا، ومسبحة ملفوفة في يديه. وبقيت كاتدرائية القديس بطرس مفتوحة لليلتين، ولم تُغلق إلا لبضع ساعات في كل مرة، لاستيعاب الإقبال الذي فاق التوقعات.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مبعوث ترامب في الجبهات المشتعلة ستيف ويتكوف يلتقي بوتين للمرة الرابعة في موسكو

روسيا توجه أصابع الاتهام نحو أوكرانيا.. مقتل جنرال روسي بارز في تفجير سيارة مفخخة في موسكو

مسيحيو غزة يحضرون قداسا ويصلون لروح البابا الذي كان يهاتفهم ليلا ليطمئن عليهم