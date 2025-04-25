شاهد: بسبب الازدحام.. إغلاق أبواب كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أمام المعزين

بقلم: يورونيوز

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وكانت السلطات قد أرسلت في وقت سابق تنبيهًا إلى الهواتف المحمولة يفيد بإغلاق الوصول إلى الكاتدرائية في الساعة الخامسة مساءً، لكنها قدّمت الموعد ساعة واحدة بعد زيادة غير متوقعة في طوابير المؤمنين.

وانتظر عشرات الآلاف من المعزين ساعات في الطوابير على مدار ثلاثة أيام لتوديع البابا فرنسيس، الذي توفي يوم الاثنين بعد إصابته بسكتة دماغية عن عمر يناهز 88 عامًا.

وبحلول ظهر يوم الجمعة، مر أكثر من 150 ألف شخص أمام نعش فرنسيس المفتوح أمام المذبح الرئيسي للكاتدرائية لتقديم واجب العزاء.

ووُضع البابا الراحل مرتديًا رداءً أحمر، وتاجًا أسقفيًا، ومسبحة ملفوفة في يديه. وبقيت كاتدرائية القديس بطرس مفتوحة لليلتين، ولم تُغلق إلا لبضع ساعات في كل مرة، لاستيعاب الإقبال الذي فاق التوقعات.