صاروخ حوثي يصيب مطار بن غوريون وشركات أوروبية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

بقلم: يورونيوز

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أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا على وسط إسرائيل صباح الأحد ما أدى لحالة من الهلع في عدة مناطق وقد أفادت تقارير بأن منظومة الدفاع الجوي لم تتمكن من اعتراض الصاروخ ما دفع السلطات المختصة لفتح تحقيق للوقوف على أسباب فشل المنظومة في إسقاط الصاروخ.

وقد سبب الهجوم صدمة في الأوساط الإسرائيلية بسبب استهداف مطار يعتبر من أكثر المطارات تحصينا في العالم. إذ نقلت هيئة البث نقلا عن مسؤول في الدولة العبرية قوله إن ما حدث من خلال ضرب هذه المنشأة الحيوية يجعلهم في حلّ من أي قيد.

كاتس يهدد برد الضربة أضعاف وغانتس يتهم إيران

وقد هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق بضرب كل من يستهدف الدولة العبرية وقال إن بلاده سترد الضربة سبعة أضعاف وفق الإعلام المحلي. أما وزير الدفاع السابق بيني غانتس فقال في تغريدة إن إيران هي التي أطلقت الصاروخ وليس الحوثيين داعيا لاستهداف طهران ردا على ضرب مطار بن غوريون.

وقد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه قد تم إرجاء اجتماع مجلس الوزاري المصغر الذي كان من المرتقب أن يُعقد صباح الأحد بسبب هجوم المطار حيث سيتم عقده هذه المساء.

وقد سُمع دوي انفجارات في محيط مطار بن غوريونوقد شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من داخل المطار. كما أعلنت مصالح الإسعاف عن تسجيل 8 إصابات بسبب الانفجار الذي وقع قرب مطار بن غوريون جراح أحدهم متوسطة.

وقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمني بأن منظومتيْ الدفاع الجوي آرو حيتس وثاد الأمريكية قد أخفقتا في اعتراض الصاروخ الذي أطلقته جماعة أنصار الله. ما أثر حالة من القلق لدى القيادة العسكرية بسبب إصابة المطار وهو الذي يعتبر من أكثر مطارات العالم أمانا حيث أنه محميّ بأربع طبقات دفاعية محصّنة ضد الصواريخ.

وتسبب إطلاق الصاروخ الحوثي في وقف حركة الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون بل إن طائرة هندية قد عادت أدراجها ولم تهبط في المطار بعد استهدافه. كما طالبت السلطات السكان بعدم التوجه إلى المنطقة ومحيطها بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

ويثير استهداف المطار مخاوف من عزوف شركات الطيران عن التوجه إلى تل أبيب حيث أفادة القناة 12 الإسرائيلية بأن السلطات تخشى إقدام تلك الشركات على تعليق رحلاتها باتجاه مطار بن غوريون.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه تم رصد إطلاق صاروخ قادم من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية لكن يبدو أنه قد أكمل بنجاح طريقه باتجاه أراضي الدولة العبرية وتجاوز أربع طبقات للجفاع الجوي كما تمت الإشارة إليه سابقا.

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