نيكاراغوا تنسحب من اليونسكو احتجاجًا على منح جائزة حرية الصحافة لصحيفة معارضة

بقلم: يورونيوز

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وقالت المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إنها تلقت صباح الأحد رسالة رسمية من وزير الخارجية النيكاراغوي، فالدراك جينتشكه، يعلن فيها قرار بلاده الانسحاب، معبّرًا عن غضب حكومته بسبب منح المنظمة جائزة حرية الصحافة العالمية لصحيفة "لا برينسا" النيكاراغوية.

وكانت لجنة الجائزة قد أشادت بعمل الصحيفة في مواجهة "قمع شديد" واستمرارها في تغطية الأحداث من المنفى، معتبرة أنها "تُحافظ على شعلة حرية الصحافة" في البلاد.

ووفق بيان اليونسكو، تواصل صحيفة لا برينسا، التي تأسست عام 1926، عملها من الخارج بعد سجن قادتها ومصادرة أصولها عام 2021، حيث بات معظم فريقها يعمل من المنفى في كوستاريكا وإسبانيا والمكسيك وألمانيا والولايات المتحدة.

وقال جينتشكه في رسالته إن الصحيفة المكرَّمة "وسيلة إعلام موالية للولايات المتحدة وتمثل خيانة للوطن الأم"، واعتبر أن الاعتراف بها من قبل اليونسكو "غير مستحق" ويمثل "عملاً غير مقبول وغير جائز". واتهم الصحيفة، من دون تقديم أدلة، بالدعوة إلى تدخل عسكري وسياسي أميركي في نيكاراغوا، معتبراً أن تصرف المنظمة "يشكل إهانة لقيم وهوية وثقافة نيكاراغوا الوطنية".

من جهتها، أعربت أزولاي عن أسفها لقرار نيكاراغوا، قائلة إن "اليونسكو تعمل في صلب ولايتها عندما تدافع عن حرية التعبير وحرية الصحافة حول العالم"، وأضافت: "أعبر عن أسفي لهذا القرار، الذي سيحرم شعب نيكاراغوا من فوائد التعاون، لا سيما في مجالي التعليم والثقافة".

يُشار إلى أن جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، المعروفة باسم "جائزة غييرمو كانو"، أُنشئت عام 1997 تكريمًا للصحفي الكولومبي غييرمو كانو إيزازا، الذي اغتيل عام 1986 في بوغوتا. وتشمل قائمة الفائزين السابقين منظمات وصحفيين بارزين مثل رابطة الصحفيين المستقلين في بيلاروسيا عام 2022، والصحفيين كياو سو أو ووا لون من ميانمار عام 2019.

يأتي قرار نيكاراغوا وسط تصاعد القمع منذ 2018 حين قمعت حكومة الرئيس دانييل أورتيغا وزوجته روزاريو موريو، التي تشغل منصب نائبة الرئيس، الاحتجاجات بعنف، متهمة قوى أجنبية بمحاولة الإطاحة بالنظام.