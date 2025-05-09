محكمة بريطانية تدين رجليْن بتهمة قطع شجرة “سيكامور غاب” الشهيرة

بقلم: يورونيوز

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دان القضاء البريطاني، يوم الجمعة، رجلين بقطع شجرة "سيكامور غاب" الشهيرة بمُنشار كهربائي في أيلول/ سبتمبر 2023، في حادثة أثارت استياءً واسعًا في المملكة المتحدة.

دانيال غراهام (39 عامًا) وآدم كاروثرز (32 عامًا) توجها بسيارتهما ليلًا إلى موقع الشجرة قرب جدار هادريان شمال شرق إنكلترا، ثم سارا نحو 20 دقيقة حاملين أدوات القطع، وصوّرا نفسيهما وهما يقطعان الشجرة وينقلان جزءًا من جذعها إلى السيارة.

الشجرة التي قُدّر عمرها بحوالي 200 عام عُرفت عالميًا بفضل ظهورها في فيلم "روبن هود" (1991) مع كيفن كوستنر ومورغان فريمان، كما كانت تُعدّ رمزًا محليًا محببًا وموقعًا شهيرًا للصور التذكارية والزفاف.

المحكمة، التي ستنطق بالحكم النهائي في 15 يوليو المقبل، أشارت إلى أن العقوبة ستشمل “فترة احتجاز طويلة”. حيث يخضع غراهام للاحتجاز منذ ديسمبر الماضي لدواعٍ أمنية، واتُخذ الإجراء ذاته بحق كاروثرز بعد صدور الإدانة.

بحسب الادعاء العام، لم يُقدّم أيّ من الرجلين تفسيرًا واضحًا لسبب فعلهما، فيما أظهرت رسائل نصية بينهما أنهما كانا يتابعان باهتمام انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هنّأ كل منهما الآخر على الشهرة التي حصلا عليها.

قُدرت كلفة الأضرار التي لحقت بالشجرة وحدها بأكثر من 622 ألف جنيه إسترليني (نحو 816 ألف دولار)، بينما بلغت الأضرار بجدار هادريان، المصنف ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو، حوالي 1144 جنيهًا (1521 دولارًا).

هيئة "هيستوريك إنغلند" وصفت خسارة الشجرة بأنها تركت "أثرًا عميقًا" ليس فقط على سكان شمال شرق البلاد، بل أيضًا على المستويين الوطني والدولي. وكانت الشجرة قد نالت لقب "شجرة العام" في إنكلترا عام 2016، تأكيدًا لمكانتها الرمزية والثقافية.