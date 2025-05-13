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عاجل. الحوثيون يحذرون شركات الطيران من التوجه إلى تل أبيب ويؤكدون استمرار الحصار البحري على إسرائيل

صورة من الأرشيف لاعتراض القبة الحديدية لصواريخ أطلقت من اليمن عام 2023
صورة من الأرشيف لاعتراض القبة الحديدية لصواريخ أطلقت من اليمن عام 2023 حقوق النشر Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP All rights reserved
حقوق النشر Tsafrir Abayov/Copyright 2023 The AP All rights reserved
بقلم: يورونيوز
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أُعلن عن تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي خلال عملية الاعتراض.

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتراض صاروخ تم إطلاقه من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، ما تسبب بإطلاق صافرات الإنذار في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك منطقة القدس.

وقال الجيش في بيان رسمي: “بعد سماع صافرات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن”، مشيرًا إلى أنه “رصد عملية الإطلاق قبل وقت قصير من اعتراضه في سماء وسط البلاد”.

وفي أعقاب الحادث، أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة عدد من المواطنين بجروح طفيفة نتيجة التدافع أثناء محاولتهم الوصول إلى المناطق الآمنة. كما تم تقديم الإسعافات الميدانية لعدد من الأشخاص الذين أُصيبوا بحالات هلع.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شظايا صواريخ اعتراضية سقطت في بعض المستوطنات بالضفة الغربية، من دون تسجيل إصابات مباشرة.

وأشارت إلى أن الصاروخ اليمني كان “قريبًا من الوصول إلى هدفه” قبل أن تنجح منظومة الدفاع الجوي في اعتراضه.

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كما أُعلن عن تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي خلال عملية الاعتراض، في إجراء احترازي معتاد في مثل هذه الحالات.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، واستمرار الهجمات التي تتهم إسرائيل جماعة الحوثي في اليمن بتنفيذها دعمًا للفلسطينيين.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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