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موجة حر شديدة تضرب باكستان ودرجات الحرارة تصل إلى 48 درجة مئوية

لجأ السكان إلى زيادة شرب الماء
لجأ السكان إلى زيادة شرب الماء حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة في معظم أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة.

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تعرضت باكستان، السبت، لموجة حر قاسية، حيث سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا غير مسبوق وصل إلى 48 درجة مئوية في عدة مناطق من البلاد، وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية الباكستانية.

وتم تسجيل أعلى درجات الحرارة في كل من رحيم يار خان، جاكوب آباد وتُربت، بينما سجلت مناطق ديرة غازي خان، نوكندي، دادو وسكّهر درجات حرارة بلغت 47 درجة مئوية.

وفي شوارع مدينة كراتشي، يحاول السكان اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمقاومة الحرارة. وقال محمد أنس، أحد السكان المحليين، إنه كان في طريقه إلى العمل حين اضطر للتوقف عند محل عصائر، موضحًا: "اليوم شديد الحرارة، وكنت أشعر بسخونة في قدمي أثناء قيادة الدراجة النارية".

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وأضاف: "شعرت أيضًا بالجفاف، ولهذا توقفت لأشرب عصير البطيخ حتى أتجنب الإصابة بالجفاف. على الإنسان أن يعتني بنفسه".

من جهتها، دعت السلطات في كراتشي المواطنين إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان، والحرص على شرب كميات كافية من الماء، وتجنّب التنقل غير الضروري.

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية الباكستانية، من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة في معظم أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة.

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