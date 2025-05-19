الحوثيون يعلنون فرض حصار بحري على ميناء حيفا ويطالبون السفن الأجنبية بأخذ البيان بعين الاعتبار

بقلم: يورونيوز

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أعلن الناطق باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أن الجماعة "وبتوجيهات من القيادة قد قررت فرض حصار بحري على ميناء حيفا ردا على التصعيد العسكري الإسرائيلي الجاري في غزة واستمرار الحصار والتجويع على حد قوله.

وحذر سريع الشركات الأجنبية التي لها مصالح في الميناء بأن تأخذ في الحسبان ما صدر عن جماعة أنصار الله فقال: "على كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في ميناء حيفا أو المتجهة إليه أن تأخذ ما ورد في البيان بعين الاعتبار".

ميناء حيفا هو أكبر موانئ إسرائيل(30 مليون طن سنويًا). وقد تم إنشاؤه عام 1933 أي قبل قيام الدولة العبرية. وهو يستحوذ على 50% من إجمالي عمليات الشحن الإسرائيلية (62 مليون طن في عام 2022، و58 مليون طن في عام 2021).

وقد كان الميناء بمثابة بوابة لآلاف المهاجرين اليهود إلى إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية.

وبفضل موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط في ظل حدود شرقية مغلقة أمام جيرانها العرب، شكلت حيفا بوابة الدولة العبرية لبقية العالم حيث ساهمت في النمو الاقتصادي للبلاد.