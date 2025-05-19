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فيديو- دمار واسع بعد أعاصير مدمرة تضرب ولاية كنتاكي الأميركية

الدمار الناجم عن الإعصار
الدمار الناجم عن الإعصار حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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يواصل سكان ولايتي كنتاكي وميزوري في الولايات المتحدة إزالة الأنقاض والبحث بين الركام بعد سلسلة من العواصف العنيفة التي اجتاحت أجزاء من الجنوب والغرب الأوسط الأميركي، وخلفت وراءها أكثر من عشرين قتيلاً ومئات المنازل المدمرة.

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وكانت ولاية كنتاكي الأكثر تضررًا من نظام العواصف الذي بدأ منذ يوم الجمعة، حيث ضرب إعصار مدمر مناطق واسعة، ملحقًا أضرارًا جسيمة بمنازل ومركبات، ومتسببًا في تشريد عشرات العائلات.

وبحلول يوم الأحد، أكدت السلطات في كنتاكي مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، معظمهم في مقاطعة لوريل الجنوبية الشرقية، التي تضم مدينة لندن. وأفاد مسؤولون بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، في ظل وجود عدد من المصابين في حالات حرجة.

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أما في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري، فقد أعلنت السلطات المحلية وفاة خمسة أشخاص على الأقل، إلى جانب تضرر آلاف المنازل نتيجة العواصف الشديدة.

وتواصل فرق الطوارئ والإنقاذ عملياتها في المناطق المنكوبة، وسط دعوات رسمية للمساعدة والإغاثة، في وقت تترقب فيه المجتمعات المتأثرة الاستجابة الفيدرالية ودعم جهود التعافي من آثار هذه الكارثة الطبيعية الجديدة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
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