فيديو- دمار واسع بعد أعاصير مدمرة تضرب ولاية كنتاكي الأميركية

بقلم: يورونيوز

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وكانت ولاية كنتاكي الأكثر تضررًا من نظام العواصف الذي بدأ منذ يوم الجمعة، حيث ضرب إعصار مدمر مناطق واسعة، ملحقًا أضرارًا جسيمة بمنازل ومركبات، ومتسببًا في تشريد عشرات العائلات.

وبحلول يوم الأحد، أكدت السلطات في كنتاكي مقتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، معظمهم في مقاطعة لوريل الجنوبية الشرقية، التي تضم مدينة لندن. وأفاد مسؤولون بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، في ظل وجود عدد من المصابين في حالات حرجة.

أما في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري، فقد أعلنت السلطات المحلية وفاة خمسة أشخاص على الأقل، إلى جانب تضرر آلاف المنازل نتيجة العواصف الشديدة.

وتواصل فرق الطوارئ والإنقاذ عملياتها في المناطق المنكوبة، وسط دعوات رسمية للمساعدة والإغاثة، في وقت تترقب فيه المجتمعات المتأثرة الاستجابة الفيدرالية ودعم جهود التعافي من آثار هذه الكارثة الطبيعية الجديدة.