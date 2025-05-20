الهند تعتقل 11 شخصاً بتهمة التجسس لصالح باكستان

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بعد أسابيع من توقف المواجهات العسكرية الدامية بين الهند وباكستان، أعلنت السلطات الهندية اعتقال 11 شخصاً يشتبه في تورطهم بالتجسس لصالح إسلام أباد.

وقتل ما لا يقل عن 60 شخصاً من الجانبين في اشتباكات مايو التي وصفت بأنها الأسوأ منذ عام 1999، وأثارت مخاوف من تصعيد قد يؤدي إلى حرب شاملة بين البلدين النوويين.

جاءت هذه الاعتقالات على خلفية التوترات التي تصاعدت بعد هجوم استهدف سياحاً في منطقة كشمير الهندية في 22 أبريل، حيث وجهت الهند الاتهام إلى باكستان بدعم الجهة المنفذة، وهو أمر نفته إسلام أباد بشكل قاطع.

وبحسب صحيفة "إنديا تايمز"، فإن المعتقلين جُنّدوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، واستُدرجوا بحوافز مالية ووعود كاذبة، وبعضهم زار باكستان بشكل شخصي.

من جانبه، أكد مدير شرطة البنجاب غوراف ياداف أن شخصين من المعتقلين متهمان بنقل معلومات عسكرية حساسة مرتبطة بالضربات الجوية الهندية التي نُفذت ليل 6 مايو. وأشار إلى أن التحقيقات الأولية كشفت وجود تواصل مباشر بينهما وعناصر في وكالة الاستخبارات الباكستانية.

وأضاف ياداف أن المعطيات الاستخبارية المؤكدة تشير إلى تسريب المتهمين تفاصيل مصنفة على أنها سرية تتعلق بالقوات المسلحة الهندية.

وفي ولايات أخرى مثل هريانا وأوتر براديش، اعتقلت الشرطة 9 أشخاص بتهم مشابهة، فيما تم توقيف امرأة الأسبوع الماضي كانت تعمل كمدوّنة سياحية، واتهمت بالتواصل مع مسؤول في السفارة الباكستانية بعد زياراتها لإسلام أباد مرتين على الأقل.

وتضم قائمة المعتقلين طالبين وحارسا أمنياً ورجل أعمال.

تأتي هذه التطورات بعد أيام من موافقة الهند وباكستان على اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية، أنهى 4 أيام من الاشتباكات العنيفة التي شملت استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية.