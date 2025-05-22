متفوقًا على جميع النماذج السابقة.. برنامج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت ينجح بالتنبؤ بالعواصف

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كشفت دراسة علمية نُشرت الأربعاء في مجلة نيتشر أن نموذج الذكاء الاصطناعي "أورورا"، الذي طورته شركة مايكروسوفت، نجح في إنتاج توقعات جوية تمتد لعشرة أيام بدقة أعلى وتكلفة أقل من النماذج التقليدية المعتمدة لدى أبرز الهيئات العالمية المختصة بالأرصاد الجوية.

ويعد هذا التقدّم جزءاً من سباق متسارع بين كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال التنبؤ بالمناخ، خاصة في ظل تفاقم الظواهر الجوية الحادة بفعل التغير المناخي.

وكان نموذج "بانغو-ويذر" من شركة هواوي قد مهد الطريق لهذه الموجة في عام 2023، فيما أعلنت غوغل نهاية العام الماضي تفوّق نموذجها "جنكاست" على النماذج التقليدية في غالبية الكوارث المناخية المُسجلة.

قدرة متميزة

وبحسب الدراسة، أظهر "أورورا" قدرة متميزة في التنبؤ بجودة الهواء، وأمواج المحيط، ومسارات الأعاصير المدارية، إلى جانب ظروف الطقس بدقة عالية، وكل ذلك باستخدام موارد حوسبة أقل من النماذج التقليدية.

وفي اختبار عملي، تفوّق "أورورا" على سبعة مراكز أرصاد جوية – من بينها المركز الأميركي للأعاصير – في توقع مسار إعصار "دوكسوري" الذي ضرب الفيليبين في 2023. ففي حين أشارت التوقعات الرسمية إلى توجه الإعصار نحو شمال تايوان، توقّع "أورورا" بدقة مساره نحو الفيليبين قبل أربعة أيام من وصوله.

وأظهرت الدراسة أن النموذج تفوّق في 92% من الحالات على توقعات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى، وهو الجهة المرجعية في أوروبا والمسؤولة عن تقديم التوقعات لـ35 دولة، ويُعد من أدق المراكز العالمية في هذا المجال.

وكانت غوغل قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول أن نموذجها "جنكاست" تجاوز دقة توقعات المركز الأوروبي في أكثر من 97% من الكوارث المناخية المُسجلة عام 2019، وعددها 1320 حالة.

ويعزز هذا التطوّر الآمال في تحسين دقة الإنذارات المبكرة للظواهر المناخية الخطيرة، مما يسمح باتخاذ تدابير وقائية أكثر فعالية لحماية الأرواح والممتلكات، وسط تسارع التحديات الناتجة عن التغير المناخي.