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الحداد لا يتوقف في غزة.. عائلات تودّع أبناءها بعد غارات عنيفة على خان يونس

مشاهد الدمار في قطاع غزة
مشاهد الدمار في قطاع غزة حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 79 شخصًا قُتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما نُقل 211 جريحًا إلى المستشفيات.

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في مشاهد تتكرّر يوميًا في غزة، تختلط رائحة الدم برائحة الدخان، وتبقى صور الوداع المؤلم في مستشفيات المدينة شاهدة على معاناة مستمرة لا تجد طريقًا للنهاية.

فقد أظهرت مشاهد جديدة بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" لحظات مؤثرة لعائلات فلسطينية وهي تودّع ضحايا غارة جوية إسرائيلية في مشرحة مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، حيث عمّ الحزن أروقة المستشفى وسط بكاء ونحيب على الفقد الكبير.

ولم تُفد الوكالة بمزيد من التفاصيل حول الهجوم أو عدد الضحايا الكامل، غير أن خان يونس، ثاني أكبر مدن القطاع، تتعرض منذ أيام لسلسلة من الهجمات المكثفة، إلى جانب أوامر نزوح قسري لسكانها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري واسع، إذ كثّفت القوات الإسرائيلية ضرباتها الجوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا خلال أيام قليلة.

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وقُتل 66 شخصاً منذ فجر الجمعة، بينهم نحو 50 شخصًا قضوا في ضربة جوية واحدة استهدفت مبنى سكنياً مكوّناً من أربعة طوابق شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، قُصِف منزل لعائلة المدهون في حي الأمل غرب خان يونس بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن مقتل أربعة أفراد من العائلة، هم الأب والأم وطفلاهما.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، قُتل مواطنان وأُصيب آخرون في قصف استهدف منزلًا لعائلة جودة. كما أدى قصف على منزل قرب مسجد القسام إلى مقتل شخص واحد وإصابة خمسة آخرين، بينهم طفلة تبلغ من العمر شهرًا واحدًا. وشهد شمال مخيم النصيرات قصفًا مدفعيًا عنيفًا.

وفي تحديث رسمي، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 79 شخصًا قُتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما نُقل 211 جريحًا إلى المستشفيات. وبهذا، يرتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 53,901 شخصًا، وأكثر من 122,000 مصاب، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

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