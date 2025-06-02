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وأوضحت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة لم تقدم حتى الآن موقفًا واضحًا بشأن رفع العقوبات عنها، مشيرة إلى أن فرض حزمة جديدة من العقوبات سيكون "دليلًا على عدم جدية البيت الأبيض في المسار الدبلوماسي".

وأضافت أنها "لا تثق بالتقارير الإعلامية التي تروج لفكرة أن واشنطن تفكر في رفع العقوبات عنها".

وشددت على أنه لا يمكن أن يحل "الكونسورتيوم (ائتلاف) النووي" محل التخصيب في إيران.

كما زعمت الجمهورية الإسلامية أن إسرائيل تتحكم في "السياسة الأمريكية في المنطقة"، وحذرتها من القيام بأي خطوة متهورة، مع التعهد بأن ذلك سيقابل برد قاس.

يأتي ذلك بعدما أفاد تقرير إعلامي، بأن المملكة العربية السعودية، وجهت رسالة تحذيرية لإيران على لسان وزير الدفاع السعودي خلال زيارته الأخيرة لطهران، الرسالة وبحسب التقرير تضمنت عرضاً صريحاً للمسؤولين الإيرانيين بضرورة التوصل إلى اتفاق نووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو المخاطرة بضربة إسرائيلية.

وذكر التقرير أنه "خوفا من احتمال تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، أرسل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، نجله الأمير خالد بن سلمان، حاملا تحذيرا موجها إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وفقا لمصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الحكومية ومسؤولين إيرانيين".

وفي ذات السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" بأن إسرائيل عقدت اجتماعا سريا ناقشت فيه استعداداتها لسيناريوهين محتملين: هجوم إسرائيلي على إيران أو هجوم إيراني مفاجئ على إسرائيل، مع توقع قصف آلاف الصواريخ وتأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي. تشمل الخطط فتح الملاجئ وتعزيز الطوارئ والمستشفيات.