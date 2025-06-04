البرلمان الألماني يطرد نائبة لارتدائها قميصًا مكتوبًا عليه "فلسطين"

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أُجبرت النائبة الألمانية كانسين كوكتورك من الحزب اليساري على مغادرة جلسة البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) اليوم، بعد أن ظهرت خلالها مرتدية قميصًا مكتوبًا عليه كلمة "فلسطين".

وصرّحت رئيسة البوندستاغ، جوليا كلوكنير (من حزب CDU)، بأن ارتداء الملابس التي تحمل رسائل سياسية داخل القاعة العامة للبرلمان غير مسموح.

وقالت كلوكنير إنها طلبت سابقًا من النائبة تغيير ملابسها بشكل خاص، لكن الأخيرة رفضت. وأضافت: "أطلب منك مغادرة الاجتماع"، وهو ما التزمت به كوكتورك البالغة من العمر 31 عامًا.

وكانسين كوكتورك هي عضو ولاية شمال الراين-ويستفاليا في البوندستاغ، وكانت ترتدي قميصًا مكتوبًا عليه "فلسطين" خلال الجلسة.

وتُظهر هذه الحادثة انعكاسات التوترات السياسية المتصاعدة على المستوى الداخلي والدولي، في ظل استمرار التصعيد في قطاع غزة، حيث شن الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة رداً على الهجمات التي نفذها مقاتلو حماس في 7 أكتوبر الماضي، مما أدّى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير كبير للبنية التحتية.

وقد تسببت الأزمة الإنسانية في غزة في موجة واسعة من ردود الفعل الدولية والاحتجاجات في عدد من الدول، بما فيها ألمانيا، حيث عبرت فئات مختلفة من المجتمع عن دعمها للشعب الفلسطيني.

وفي الوقت الذي وجهت فيه انتقادات حادة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير الخارجية يوهان فاديفول لسياسة إسرائيل في قطاع غزة، أعرب نائب رئيسة البوندستاغ، أوميد نوريبور، عن قلقه من "تراجع" التضامن الألماني مع إسرائيل.

وقال السياسي المنتمي لحزب الخضر في مقابلة مع صحيفة "يوديشه ألغماينه": "أنا مندهش جدًا، وأشعر بالقلق". وكان فاديفول قد صرّح مؤخرًا بأن الجيش الإسرائيلي لا يتصرف في قطاع غزة بشكل متناسب، وأكد أن تزويد إسرائيل بالسلاح "سيخضع للتقييم"، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك "تضامن إجباري" مع إسرائيل.

وعندما سُئل نوريبور عن تصريحات فاديفول، قال: "هذا أمر خطير. ما الذي يريد فاديفول أن يقوله لنا بذلك؟ من الذي أجبره على التضامن؟ إن اختيار مثل هذه الكلمات من شأنه أن يقلل من أهمية المصالح العليا للدولة الألمانية"، معربًا عن اعتقاده بأن اختيار الوزير لكلماته "لم يكن في محله".

وكان ميرتس قد انتقد الحكومة الإسرائيلية بشكل حاد قبل تصريحات فادفول قائلًا: "لم أعد أفهم الهدف مما يفعله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة... إلحاق الأذى بالسكان المدنيين على هذا النحو، كما يحدث بشكل متزايد في الأيام الماضية، لم يعد من الممكن تبريره على أنه محاربة للإرهاب".

كما حذر نوريبور من "تراجع التضامن الألماني مع إسرائيل بوتيرة مقلقة"، مشيرًا إلى خطر قلب الأدوار بين الجاني والضحية، ورافضًا فكرة ربط توريد الأسلحة إلى إسرائيل بشرط عدم استخدامها في قطاع غزة.