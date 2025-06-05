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مطاردة بوليسية تنتهي بمأساة في ملقة: مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط شرطة

موقع الحادث
موقع الحادث حقوق النشر Ayuntamiento de Málaga
حقوق النشر Ayuntamiento de Málaga
بقلم: Christina Thykjaer & Euronews en español
نشرت في
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جاءت هذه المطاردة المميتة في أعقاب سلسلة من عمليات السطو على الصيدليات في المنطقة التي جعلت الشرطة في حالة تأهب.

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تحولت مطاردة أمنية في مدينة ملقة الإسبانية إلى فاجعة، فجر الخميس، بعد عملية سطو مسلح على صيدلية، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ضابط في الشرطة الوطنية.

ووقعت الحادثة قرابة الساعة الخامسة والنصف صباحًا، على الطريق السريع A-7 باتجاه توريمولينوس، عندما اصطدمت سيارة دورية تابعة للشرطة بمركبة كان يستقلها ثلاثة مشتبه بهم خلال محاولتهم الفرار. وقد أسفر الاصطدام العنيف عن مقتل جميع ركاب السيارتين.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، بدأت المطاردة في حي بويرتو دي لا توري، شمال غرب مدينة ملقة، بعد أن قام المشتبه بهم باقتحام واجهة صيدلية وسرقتها باستخدام القوة. وسرعان ما لاذوا بالفرار على متن سيارة فارهة، ما دفع عناصر من الشرطة الوطنية والمحلية إلى ملاحقتهم.

واستمرت المطاردة عدة كيلومترات، قبل أن تتجه السيارات نحو الطريق السريع. وتشير معلومات من مصادر التحقيق إلى أن المشتبه بهم ربما كانوا يقودون في الاتجاه المعاكس لحركة السير، ما أدى إلى وقوع الاصطدام وجهًا لوجه مع سيارة الدورية.

الحادث ألقى بظلال من الحزن في صفوف قوات الأمن وسكان المدينة، لا سيما بعد تأكيد وفاة أحد عناصر الشرطة خلال أداء واجبه. وقد باشرت السلطات تحقيقًا موسعًا لكشف ملابسات الحادث بدقة وتحديد المسؤوليات.

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