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مقتل عشرات الفلسطينيين في غزة خلال 24 ساعة.. واتصال مرتقب بين ترامب ونتنياهو

تنقل مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي مجموعة من الجنود والصحفيين داخل جنوب قطاع غزة، الأحد 8 يونيو/حزيران 2025.
تنقل مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي مجموعة من الجنود والصحفيين داخل جنوب قطاع غزة، الأحد 8 يونيو/حزيران 2025. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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قُتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة إثر القصف الإسرائيلي. وفي ظل التصعيد، يُرتقب اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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شهد قطاع غزة تصعيداً جديداً أودى بحياة عشرات الفلسطينيين خلال الساعات الماضية، فيما يلوح في الأفق تواصل دبلوماسي رفيع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل توتر إقليمي متصاعد.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، أن 47 شخصاً قُتلوا وأُصيب نحو 400 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 54,927 قتيلاً و126,615 مصاباً.

وفي سياق متصل، كشف مسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته أن الرئيس ترامب سيجري اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو في وقت لاحق اليوم، تزامناً مع استعداد إيران للرد على مقترح أميركي جديد بشأن ملفها النووي. وكان ترامب قد صرح سابقاً بأنه حذّر نتنياهو من شنّ أي هجوم على إيران، في آخر اتصال بينهما بتاريخ 22 مايو/أيار.

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ميدانياً، جدّد الجيش الإسرائيلي تحذيراته لسكان مناطق واسعة من جباليا شمال القطاع، داعياً إلى إخلائها فوراً، وسط عمليات عسكرية "عنيفة" بحسب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي. وتشمل التحذيرات أحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر، إضافة إلى البلدة القديمة ومعسكر جباليا.

في الجنوب، واصلت القوات الإسرائيلية توغلها في خان يونس، مُوسّعة رقعة عملياتها في وسط المدينة وأطرافها الغربية، التي أصبحت شبه خالية من السكان بعد نزوحهم إلى منطقة المواصي.

جنود إسرائيليون يقفون بجوار مدخل نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب غزة،يوم الأحد 8 يونيو 2025.
جنود إسرائيليون يقفون بجوار مدخل نفق تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب غزة،يوم الأحد 8 يونيو 2025. AP Photo

وأعلن الجيش أن رئيس هيئة الأركان إيال زامير أمر بتوسيع الهجوم البري ليشمل مناطق جديدة في القطاع، مشدداً على أن العمليات ستتواصل حتى "تحرير جميع الرهائن والقضاء على القدرات السياسية والعسكرية لحركة حماس"، مؤكداً أن الحركة باتت "تفقد السيطرة" على غزة، دون تقديم تفاصيل إضافية.

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