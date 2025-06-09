نهب الآثار في سوريا يتفشى وسط انهيار الأمن وانتشار الفقر

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مع انهيار جهاز الأمن السوري وتفشي الفقر بين 90% من السكان، شن مجهولون حملة نهب منهجية تستهدف المواقع الأثرية في سوريا، خصوصًا مدينة تدمر القديمة، حيث تحوَّلت المقابر التي عمرها ألفا عام إلى مواقع تنقيب عشوائي بحثًا عن ذهب الجنائز والقطع الأثرية ذات القيمة المالية العالية.

وتحوّلت مقابر المدينة إلى فجوات عميقة يصل عمقها إلى ثلاثة أمتار، تشوه المنظر البصري لمدينة كانت يومًا ما رمزًا للحضارة الرومانية في الشرق. والمقابر ليست فقط أماكن استراحة الأموات، بل مواقع أثرية ذات طبقات تاريخية متراكمة.

وقال عنها محمد الفارس، أحد سكان تدمر وناشط في منظمة غير حكومية تُدعى "التراث من أجل السلام": "هذه الطبقات المختلفة مهمة، عندما يخلط الناس بينها، سيصبح من المستحيل على علماء الآثار فهم ما ينظرون إليه".

وقبل سنوات، شهدت تدمر دمارًا كبيرًا خلال فترة سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، الذي فجر أجزاءً من الموقع الأثري في 2015، واعتبره أصنامًا مرتدَة. لكن الآن، ومع انهيار النظام الأمني بعد إسقاط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصاعدت عمليات النهب بشكل غير مسبوق.

ارتفاع غير مسبوق في النهب

وفقًا لمشروع البحث حول تهريب الآثار والأنثروبولوجيا (ATHAR)، فإن ما يقرب من ثلث الحالات البالغ عددها 1500 حالة والتي وثقتها منذ عام 2012 قد حدثت فقط منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

"عندما سقط النظام، رأينا زيادة هائلة على الأرض. لقد كان هناك انهيار كامل لكل القيود التي ربما كانت موجودة خلال فترة النظام والتي كانت تتحكم في عمليات النهب"، قال الدكتور عمرو العظم ، أستاذ تاريخ وثقافة الشرق الأوسط وعلم الإنسان في جامعة شواني الحكومية بأوهايو، وأحد المديرين المشاركين في مشروع ATHAR.

ويشير العظم إلى أن الانهيار الأمني، إلى جانب انتشار الفقر، ولّدا ما يشبه "حمى ذهب"، في بلد تقع في قلب الهلال الخصيب، حيث ظهرت أولى الحضارات المستقرة، وتضم كنوزًا من الفسيفساء والتماثيل والقطع الأثرية التي تباع بأعلى الأسعار لدى المُجمِّعين في الغرب.

تجارة الآثار عبر الإنترنت

وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة موقع فيسبوك، مركزًا رئيسيًا لبيع الآثار المسروقة. ويقول خبراء إن المجموعات العامة والخاصة على فيسبوك تعرض كل شيء من العملات القديمة والفسيفساء الكاملة والنُصب الحجرية الثقيلة.

وقالت كايتي بول ، المديرة المشاركة في مشروع ATHAR والمديرة التنفيذية لمشروع الشفافية التكنولوجية: "إن آخر ثلاث إلى أربع أشهر كانت أكبر فيض من تهريب الآثار رأيته في حياتي، من أي دولة على الإطلاق".

وأضافت بول أن فريق المشروع يتتبع طريق الآثار المسروقة من الشرق الأوسط عبر الإنترنت، وقد أنشأ قاعدة بيانات تضم أكثر من 26,000 لقطة شاشة وفيديو وصور تسجل المتاجرة بالآثار المسروقة منذ عام 2012. مؤكدة أن "هذا هو أسرع وقت رأيناه فيه بيع القطع الأثرية. مثلاً، استغرق بيع فسيفساء من الرقة العام الماضي عامًا كاملًا، أما الآن فيتم بيع فسيفساء خلال أسبوعين فقط".

مشاهد من السلمية

في مستوطنة تعود إلى العصر البرونزي في تل الشيخ علي بمنطقة السلمية وسط سوريا، صوّرت مجموعة محلية لمراقبة الآثار مشاهد لفتحات بعمق خمسة أمتار تم حفرها بواسطة معدات ثقيلة، على بعد خطوات واحدة فقط.

وقال باحث في هذه المجموعة المحلية، مفضلاً عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام: "إنهم يقومون بذلك نهارًا وليلًا. أنا خائف على سلامتي، لذلك لا أقترب منهم".

وتشير بعض الحالات إلى وجود عمليات محترفة لإزالة فسيفساء بكاملها من مواقعها بطريقة دقيقة، وهو عمل يدل على خبرة عالية.

بعد استخراج الآثار، تبدأ رحلتها عبر الإنترنت، ثم إلى الدول المجاورة مثل تركيا والأردن، ومنها إلى دول العالم، مع إنشاء فواتير مزيفة وشهادات مصدر، لتغسل وتظهر لاحقًا في دور المزادات القانونية، حيث يشتريها جامعو تحف ومتاحف، معظمها موجودة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد قدم مشروع ATHAR صحيفة الغارديان بعشرات اللقطات والفيديوهات لآثار سورية، بما في ذلك فسيفساء ونُصب من تدمر، يتم بيعها داخل مجموعات على فيسبوك.

وقد أعطت عملية بحث واحدة على فيسبوك بكلمة "آثار للبيع سوريا" باللغة العربية أكثر من عشر مجموعات مخصصة لتجارة القطع الأثرية، والعديد منها مفتوح للجميع.

في مقطع فيديو نُشر في مارس/آذار على إحدى مجموعات فيسبوك، عرض رجل يحمل لهجة سورية فسيفساء يصور زيوس جالسًا على العرش، واستخدم هاتفه المحمول كمقياس للحجم. وكان الفسيفساء لا يزال في الأرض في الفيديو، لكنه ظهر لاحقًا في صورة أخرى بعد استخراجه من الموقع. وقال الرجل مفاخرًا: "هذا مجرد واحد من أربعة فسيفساء لدينا".

حظر بلا تنفيذ

في عام 2020، حظر فيسبوك بيع الآثار التاريخية على منصته، وقال إنه سيزيل أي محتوى مرتبط بها. ولكن وفقًا لكايتي بول، فإن هذا الحظر نادرًا ما يُنفذ رغم استمرار البيع بشكل موثق. وأشارت إلى إن "تهريب الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة هو جريمة، وهنا نجد أن فيسبوك يعمل كوسيلة لهذه الجريمة. ويعلم فيسبوك أن هذا موضوع مهم".

وأضافت بول أنها تراقب عدة مجموعات على فيسبوك متخصصة في تجارة الآثار وتضم كل مجموعة أكثر من 100,000 عضو، والأكبر منها يضم حوالي 900,000 عضو.

مع وجود 90% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر، فإن منع الأفراد اليائسين من نهب المواقع الأثرية أمر شاق للغاية. وبدلاً من ذلك، قال الخبراء إن مسؤولية التنظيم يجب أن تقع على الغرب، وهو المشتري الرئيسي للآثار الثقافية من الشرق الأوسط.

"كيف نوقف هذا؟ نوقف الطلب من الغرب. حتى تتحسن الأمور الأمنية، لن ترى تحسنًا. نحن نركز على الجانب العرضي لتجنب المسؤولية التي تقع على الغرب"، قال الدكتور عمرو العظم.

في تدمر، لا يزال محمد الفارس يحاول تقبل مدى تغير مدينته منذ عودته إليها في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد سنوات من النزوح. تتناثر الحجارة المكسورة عند قاعدة قوس النصر الروماني، ووجوه منحوتة على توابيت في "مقبرة الإخوة الثلاثة" قد تم حفرها وتشويهها – كلها نتيجة للتدمير الذي فعله تنظيم الدولة.

في الليل، يقف فارس وسكان آخرون حراسة في المدينة القديمة، عازمين على عدم السماح للصوص بسرقة ما تبقى من مكانٍ قد نُهب بالفعل على مدى 15 عامًا من الحرب.