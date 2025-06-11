Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

هجوم مسلح يوقع 3 قتلى من الطائفة العلوية قرب تلكلخ بريف حمص

صورة لانتشار قوات الأمن العام السوري على الطريق الدولي دمشق السويداء
صورة لانتشار قوات الأمن العام السوري على الطريق الدولي دمشق السويداء حقوق النشر Omar Albam/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Omar Albam/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورو نيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قُتل ثلاثة مدنيين من الطائفة العلوية في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء، إثر هجوم نفذته مجموعات مسلحة محلية، بحسب ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يوم الأربعاء.

اعلان

وجاء الهجوم بعد ساعات من استهداف عناصر من قوى الأمن الداخلي في محيط تلكلخ، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" مساء الثلاثاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

 من جهتها، نقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، أن الهجوم المسلح أدى أيضاً إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل "مجهولين" في المنطقة ذاتها.

 وأشار "المرصد السوري" إلى أن القتلى الثلاثة سقطوا في قرية باروحة، في عملية اقتحام نفذتها مجموعات مسلحة محلية استهدفت منازل مدنيين، حيث أقدم المهاجمون على إحراق عدد من المحال التجارية والسيارات، ما أثار حالة من الفزع بين الأهالي.

Related

وفي سياق متصل، ناشد سكان قرية القميري بريف تلكلخ الأجهزة الأمنية التدخل العاجل لحمايتهم، بعدما شنت مجموعة مسلحة هجوماً عنيفاً على منازلهم بعد منتصف الليل، تخلله إطلاق نار كثيف وإلقاء قنابل يدوية داخل الأحياء السكنية، دون تسجيل إصابات بشرية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وأكد نشطاء "المرصد" في حمص عودة الهدوء النسبي إلى مدينة تلكلخ وقراها صباح الأربعاء، عقب ليلة دامية شهدت تصعيداً غير مسبوق من قبل مجموعات مسلحة يقودها كل من “أبو العلمين الحزوري”، و”حسين النعيمي”، و”جاسم المصري”، حيث هاجموا مواقع تابعة للأمن العام، ما أدى إلى سقوط أربعة من عناصره بين قتيل وجريح.

ووفقاً لمصادر محلية، فإن التصعيد الأخير جاء على خلفية توتر متزايد بين قادة المجموعات المسلحة وقيادات الأمن العام في تلكلخ، عقب فرض إجراءات أمنية مشددة على الحدود السورية–اللبنانية، في محاولة للحد من أنشطة التهريب التي تصاعدت في الآونة الأخيرة بعد انهيار النظام السابق.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تضرر قلب كييف الروحي.. القصف الروسي يطال كاتدرائية القديسة صوفيا

اضطرابات لوس أنجلوس: السلطات تفرض حظر تجوّل وترامب يصف المتظاهرين بـ"الحيوانات"

الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقه حول أحداث 7 أكتوبر في موشاف ياخيني: قواتنا تأخرت بعد هجوم حماس