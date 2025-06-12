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ندمٌ أم خوف؟ ماسك يعتذر عن تصريحاته المسيئة للرئيس ترامب ويقول إنه تجاوز الحدود

المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يصفق لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا في معرض باتلر فارم يوم 5 أكتوبر 2024 في باتلر بولاية بنسلفانيا.
المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يصفق لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا في معرض باتلر فارم يوم 5 أكتوبر 2024 في باتلر بولاية بنسلفانيا. حقوق النشر Alex Brandon/ AP.
حقوق النشر Alex Brandon/ AP.
بقلم: يورونيوز
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يبدو أن إيلون ماسك أعاد حساب خطواته جيدًا، وقرر، وهو يتأمل تراجع أسهم شركة "تسلا" الحاد، الانسحاب من معركة بدت خاسرة مع الرئيس دونالد ترامب، والتي لم يكن ليعرف لها نهاية.

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أعرب المسؤول السابق في "هيئة الكفاءة الحكومية" بإدارة ترامب عن أسفه للانتقادات التي وُجهت إليه، وهو الذي قال عبر منصة "إكس" إن ترامب لم يكن ليفوز بولاية ثانية لولاه.

وفي منشور على منصة "إكس"، كتب ماسك، الذي اتهمه البيت الأبيض بأنه يتصرف كرجل أعمال لم يهضم إجراءات "طرده" على خلفية معارضته لقانون الضرائب والإنفاق: "أشعر بالأسف على بعض منشوراتي المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي. لقد تجاوزت الحدود".

ماسك: أندم على بعض التصريحات بشأن الرئيس دونالد ترامب لقد تجاوزت الحدود

يأتي ذلك بعدما تجاوز خلاف الصديقين التوقعات، وبعدما فجر ماسك فضيحة مدوية، اتهم فيها الزعيم الجمهوري بالتورط في قضية جيفري إبستين، الملياردير المتهم بالاتجار الجنسي بالأطفال.

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وكان ترامب قد عبّر عن أسفه أكثر من مرة على تصرفات ماسك، المتهم بتعاطي المخدرات، لكنه هدد عملاق التكنولوجيا بنبرة جدية فهمها الأخير جيدًا.

ففي وقت سابق، حثّ مشرعون معارضون لمشروع قانون الميزانية الذي يحاول ترامب تمريره في الكونغرس، صاحب شركة "إكس" على "تمويل" طعون الديمقراطيين في المشروع، ما استدعى تصريحًا حازمًا من رئيس البيت الأبيض، الذي رد بجملة مقتضبة لكن كان لها أثر هائل "ستترتب عليه عواقب وخيمة في حال فعل ذلك".

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