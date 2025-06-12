الضفة الغربية: الجرافات الإسرائيلية تهدم منزلاً في كفر الديك

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أقدمت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي، صباح الأربعاء، على هدم منزل سكني في بلدة كفر الديك الواقعة غرب سلفيت في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن أُجبر صاحبه، يونس الديك، وعائلته على إخلاء المنزل المؤلف من طابقين.

وشهدت المنطقة تصعيداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، تمثل في تكثيف المداهمات الإسرائيلية، وعمليات الهدم، وتسليم إخطارات بالهدم، إلى جانب تجريف أراضٍ ومصادرتها.

في الأثناء، قال النادي الفلسطيني في بيان، إن جيش الدولة العبرية اعتقل خلال الأسبوع الأخير في الضفة نحو 150 مواطنا، منهم أطفال، ونساء، إضافة إلى أسرى سابقين.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس (شمال) منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.