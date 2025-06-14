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مدن إسبانيا تنتصر لغزة: أوقفوا "الإبادة"

يتجمع الناس ويرددون الشعارات خلال مظاهرة دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، في برشلونة، إسبانيا، يوم الاثنين 19 مايو/أيار 2025.
يتجمع الناس ويرددون الشعارات خلال مظاهرة دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، في برشلونة، إسبانيا، يوم الاثنين 19 مايو/أيار 2025. حقوق النشر AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
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كما خُصص جزء من المظاهرات لتكريم الصحفيين الذين غطوا الصراع ودفع كثير منهم حياتهم ثمناً لنقل الحقيقة من غزة.

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شهدت عدة مدن إسبانية، السبت، مظاهرات حاشدة دعت إليها "منصة أوقفوا الحرب"، حيث ندد المشاركون بما وصفوه بـ"الإبادة الجارية في غزة"، وطالبوا بوقف فوري للقصف والاجتياح، والالتزام بالقانون الدولي.

وانطلقت الاحتجاجات في مدن مدريد وبرشلونة وسان سيباستيان وتوليدو، رافعة شعارات منددة بالحرب، ومؤكدة على التضامن مع الشعب الفلسطيني. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "غزة تقاوم والعالم يستيقظ، السلام لفلسطين"، ورددوا هتافات من بينها: "هذه ليست حرباً، بل إبادة جماعية".

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كما خُصص جزء من المظاهرات لتكريم الصحفيين الذين غطوا الصراع ودفع كثير منهم حياتهم ثمناً لنقل الحقيقة من غزة.

وفي العاصمة مدريد، احتشد المئات قرب متحف رينا صوفيا، وكان من بين الحاضرين السياسي الأوروبي البارز جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، الذي دعا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع كما فعلوا سابقاً ضد حرب العراق.

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