فيديو: صواريخ إسرائيل وإيران في سماء السويداء السورية

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رصد سكان جنوب سوريا آثارًا لصواريخ في السماء خلال تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران يوم السبت الموافق 14 يونيو. حيث أمكن رؤيتها وهي فوق أجواء مدينة السويداء الواقعة قرب الحدود السورية مع شمال إسرائيل، مما يجعلها ضمن منطقة محتملة لعبور الصواريخ بين البلدين.

كما رصدت تلك الصواريخ فوق مناطق بالأردن القريبة من السويداء .

وقبل ذلك، بساعات، أفادت تقارير عن إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت عسكرية ونووية إيرانية فجر الجمعة، وأسفرت عن مقتل عدد من الضباط العسكريين الإيرانيين.

في موازاة ذلك، ومع تصاعد الدخان فوق الأراضي الإيرانية بفعل الهجوم الإسرائيلي الواسع، اختارت دمشق أن تلتزم الصمت. واكتفت السلطات السورية بإعلان مقتضب عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي، من دون أي تعليق رسمي على التصعيد أو على التطورات الميدانية.

وفي جنوب سوريا، تحديدًا في ريفي درعا والقنيطرة، أكدت مصادر محلية سقوط طائرة مسيّرة في قرية الرفيد بريف القنيطرة، بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الإسرائيلية أثناء تحليقها في الأجواء الجنوبية، من دون أي إشارة رسمية سورية إلى الحادث.