Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاستفيديوAfricanews
Loader
ابحثوا عنا
FlipboardNabdLinkedinفايبر
اعلان

فيديو: صواريخ إسرائيل وإيران في سماء السويداء السورية

نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية يطلق النار لاعتراض الصواريخ فوق تل أبيب، إسرائيل، الجمعة، 13 يونيو 2025
نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي القبة الحديدية يطلق النار لاعتراض الصواريخ فوق تل أبيب، إسرائيل، الجمعة، 13 يونيو 2025 حقوق النشر Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardتم النسخ

رصدت عدسات سكان مدينة السويداء آثار الصواريخ خلال تبادل الاستهدافات بين إيران وإسرائيل، فيما اكتفت الحكومة السورية بإغلاق مجالها الجوي دون إصدار تعليق رسمي على التصعيد.

اعلان

رصد سكان جنوب سوريا آثارًا لصواريخ في السماء خلال تبادل الهجمات بين إسرائيل وإيران يوم السبت الموافق 14 يونيو. حيث أمكن رؤيتها وهي فوق أجواء مدينة السويداء الواقعة قرب الحدود السورية مع شمال إسرائيل، مما يجعلها ضمن منطقة محتملة لعبور الصواريخ بين البلدين.

كما رصدت تلك الصواريخ فوق مناطق بالأردن القريبة من السويداء .

وقبل ذلك، بساعات، أفادت تقارير عن إطلاق إيران صواريخ باتجاه إسرائيل رداً على ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت عسكرية ونووية إيرانية فجر الجمعة، وأسفرت عن مقتل عدد من الضباط العسكريين الإيرانيين.

Related

في موازاة ذلك، ومع تصاعد الدخان فوق الأراضي الإيرانية بفعل الهجوم الإسرائيلي الواسع، اختارت دمشق أن تلتزم الصمت. واكتفت السلطات السورية بإعلان مقتضب عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي، من دون أي تعليق رسمي على التصعيد أو على التطورات الميدانية.

وفي جنوب سوريا، تحديدًا في ريفي درعا والقنيطرة، أكدت مصادر محلية سقوط طائرة مسيّرة في قرية الرفيد بريف القنيطرة، بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الإسرائيلية أثناء تحليقها في الأجواء الجنوبية، من دون أي إشارة رسمية سورية إلى الحادث.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

خبير إسرائيلي: طهران تفاجآت والعملية لم تكن لتتم دون تنسيق مسبق مع واشنطن

ما حجم الخسائر التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الضربات الإسرائيلية؟

لن يمرّوا.. حكومة حفتر تمنع قافلة الصمود لأجل غزة من العبور وتقطع عنها الإنترنت