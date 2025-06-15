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نتنياهو يزور موقع الضربة الإيرانية في بات يام ويهدد: سيدفعون ثمناً باهظاً

قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني المدمرة التي أصيبت بصاروخ أطلق من إيران، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، الأحد، 15 يونيو 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني المدمرة التي أصيبت بصاروخ أطلق من إيران، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، الأحد، 15 يونيو 2025. حقوق النشر Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
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في ظل التصعيد بين إسرائيل وإيران، حذر نتنياهو من تهديدات طهران الصاروخية والنووية خلال زيارته لموقع الضربة في بات يام، مؤكدًا أن إيران ستدفع ثمناً باهظاً لقتل المدنيين.

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زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، موقع الضربة الصاروخية الإيرانية في مدينة بات يام، جنوبي تل أبيب، حيث أدلى بتصريحات أكد فيها أن إيران "ستدفع ثمناً باهظاً لمقتل المدنيين، النساء والأطفال الذين قتلوا عمداً".

وأكد نتنياهو خلال الزيارة، التي رافقه فيها وزير الدفاع، وزير الطاقة، ومفوض الشرطة ورئيس بلدية بات يام، أن إسرائيل "تخوض حرباً وجودية ضد تهديد مزدوج"، مشيرًا إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة تؤكد خطورة تمتع طهران بالسلاح النووي أو بترسانة من آلاف الصواريخ.

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وقال نتنياهو: "لو امتلكت إيران 20 ألف صاروخ نووي لا صاروخا واحدا فقط ، لكان هذا تهديداً وجودياً حقيقياً لإسرائيل. ونحن نواجه هذا الخطر بكل قوة".

وشدد نتنياهو على أهمية الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، معتبراً أن من احترم تلك التعليمات ولجأ إلى الملاجئ نجا بحياته، بينما تعرض غير الملتزمين للأذى.

تأتي الزيارة بعد التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، شن خلالهما الطرفان ضربات صاروخية واسعة النطاق، أدت إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 240 آخرين، إضافة إلى دمار كبير في عدد من المناطق، خصوصاً في بات يام، التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية "منطقة منكوبة".

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