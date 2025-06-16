Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

ولا تزال السماء تمطر غارات وصواريخ في معركة كسر العظم بين إيران وإسرائيل

عمال الإنقاذ والشرطة والجيش يتفقدون الموقع الذي أصابه صاروخ إيراني في بني براك، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم الاثنين، 16 يونيو 2025
عمال الإنقاذ والشرطة والجيش يتفقدون الموقع الذي أصابه صاروخ إيراني في بني براك، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم الاثنين، 16 يونيو 2025 حقوق النشر  Leo Correa/ AP
حقوق النشر Leo Correa/ AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

تدخل المواجهة بين إيران وإسرائيل يومها الرابع وتأخذ منحنى تصعيديا إن كان من ناحية التنفيذ أو التصريحات الرسمية. بين وفي تحول استراتيجي، تمتد يد إسرائيل وطائراتها إلى مشهد وهي النقطة الأكثر بعدا بمسافة 2300 كلم. وتوحي صور الدمار وطبيعة الأهداف بأن نهاية المواجهة ليست قريبة وأننا أمام معركة كسر عظم.

اعلان

أطلقت إيران، فجر الاثنين، حوالي 100 صاروخ استهدف مناطق في تل أبيب وحيفا، ما أدى إلى مقتل 5 إسرائيليين على الأقل، وإصابة ما يزيد عن 100، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تدمير 8 مبانٍ بشكل مباشر، ومولدي طاقة رئيسيين في مدينة حيفا.

وقد وصلت الصواريخ الإيرانية إلى عمق الأرض، مما أدى إلى تدمير الغرف المحصنة في بيتاح تكفا وسط البلاد. وعن ذلك، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الإسعاف قوله إن الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ.

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه هاجم مقر قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران، وتوعّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس سكان العاصمة الإيرانية بـ"دفع ثمن باهظ" عقب الهجوم الصاروخي.

يأتي ذلك بعدما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي وجنرالَين في غارات إسرائيلية.

وتتبادل القوتان ضربات عسكرية واستخباراتية قاسية، في ظل تصعيد مستمر، لا يُعرف إن كان سيتوسّع إلى حرب إقليمية تشعل المنطقة.

آخر تطورات الهجمات بين إسرائيل وإيران:

أحداث اليوم السابق

البث المباشر انتهى

إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية تتوقع مزيدا من الهجمات الإيرانية خلال الساعة المقبلة

شارك هذا المقال

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا عددا من المسيّرات التي أطلقت نحو إسرائيل

شارك هذا المقال

وسائل إعلام إيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في نطنز

شارك هذا المقال

وسائل إعلام إيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في قزوين شمال غرب إيران والإهواز جنوب غرب البلاد

شارك هذا المقال

ترامب يدعو سكان طهران لإخلاء العاصمة الإيرانية فورا

شارك هذا المقال

الحرس الثوري يعلن أنه استهدف بصواريخ باليستية القاعدة التي انطلقت منها المقاتلات التي قصفت مقرّ التلفزيون الإيراني

شارك هذا المقال

إعلام عبري: سقوط صاروخ إيراني في جنوب إسرائيل

شارك هذا المقال

دوي صفارات الإنذار في إسرائيل والجيش يرصد إطلاق صواريخ من إيران

شارك هذا المقال

ترامب: إيران لا تفوز في هذه الحرب وعليها أن تدخل في مفاوضات فورا قبل فوات الأوان

شارك هذا المقال

وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوّي في العاصمة طهران

شارك هذا المقال

هاآرتس: المئات يريدون مغادرة إسرائيل عبر البحر مقابل دفع آلاف الدولارات

شارك هذا المقال

أكسيوس: واشنطن طلبت من حلفائها إبلاغ رسالة إلى إيران مفادها أنها لن تنخرط في الحرب ما لم يتم استهداف أمريكيين لكن إذا حدث هذا فإن طهران ستتجاوز خطا أحمر

شارك هذا المقال

الحرس الثوري: عملياتنا مستمرة ضد إسرائيل هذه الليلة

شارك هذا المقال

مرشد الثورة على منصة إكس: نصر من الله وفتح قريب

شارك هذا المقال

وكالة فارس للأنباء: الهجمات الإيرانية على إسرائيل مركبة حيث يتم استهدافها بالطائرات المسيّرة والصواريخ

شارك هذا المقال

وكالة فارس للأنباء: دفعة جديدة من الصواريخ انطلقت الآن باتجاه إسرائيل

شارك هذا المقال

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجوّ اعترض عدة مسيّرات أُطلقت باتجاه إسرائيل

شارك هذا المقال

مصادر أوروبية وأمريكية لجيروساليم بوست: ترامب بصدد تقديم "اقتراح الفرصة الأخيرة" لإيران يعرض فيه على طهران صفر تخصيب يورانيوم

من المتوقع أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران عرضًا يُمثل "الفرصة الأخيرة"، وفقًا لما صرّح به مسؤولون أمريكيون وأوروبيون لصحيفة "جيروزالم بوست" يوم الاثنين.

وأضاف أحد المسؤولين أن هذا العرض قد يكون أفضل بقليل من العرض السابق الذي قدمته الإدارة الأمريكية للإيرانيين قبل نحو أسبوع ونصف.

ومن المتوقع أنه حتى في حال تقديم هذا العرض، فإنه سيستند إلى المبدأ الأمريكي القاضي بعدم تخصيب اليورانيوم.

شارك هذا المقال

الجبهة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان للاشتباه في تسلل مسيّرة

شارك هذا المقال

وكالة فارس للأنباء: هجوم إسرائيلي على سيارة إسعاف للهلال الأحمر في طهران أسفر عن مقتل 2 من كوادر الإغاثة

شارك هذا المقال

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف الآن منصات صواريخ أرض - أرض غربي إيران

شارك هذا المقال

التلفزيون الإيراني عن مصادر: أوامر الإخلاء في تل أبيب تأتي رداً على الهجوم على مبنى التلفزيون الرسمي وسنستمرّ بتوجيه الضربات القاسية للمعتدي

شارك هذا المقال

هيئة البث الإسرائيلية: خطة لنشر عشرات الملاجئ المحصّنة الخاصة في تل أبيب بهدف توفير حماية فعالة للسكان وسط البلاد

شارك هذا المقال
شارك هذا المقال

واشنطن بوست عن مسؤول أوروبي: قادة إيران أعربوا عن استعدادهم لاستئناف المحادثات النووية شرط وقف إسرائيل هجماتها

شارك هذا المقال

واشنطن بوست عن مسؤول أوروبي: قطر وعمان تقودان جهدا لإعادة طهران وواشنطن للتفاوض وإنهاء الصراع دون إحراز تقدم

شارك هذا المقال

نتنياهو: التهديد الصاروخي وجودي وأنا مصمم على إزالته وعمليتنا في إيران ستحقق الهدف الأكبر لكن لن أغفل عن المخطوفين في غزة

شارك هذا المقال

نتنياهو: هدفنا هو القضاء على البرنامج النووي وسنحقق هذه النتيجة ولنا أهداف أخرى

شارك هذا المقال

نتنياهو: إسقاط النظام في إيران قد يكون نتيجة للعمليات العسكرية

شارك هذا المقال

نتنياهو يكشف دور واشنطن ويقول إن الطيارين الأمريكيين يشاركون في إسقاط المسيّرات الإيرانية

شارك هذا المقال

نتنياهو: النظام الإيراني ضعيف ويجلب التهديد لكل المنطقة ونحن سنغير وجه الشرق الأوسط

شارك هذا المقال

نتنياهو: قضينا على نصف المسيّرات الإيرانية وهاجمنا الرادارات المركزية المهمة ومبنى الإذاعة والتلفزيون

شارك هذا المقال

الجيش الإسرائيلي: دمرنا طائرتين إيرانيتين من طراز إل 14 في مطار بطهران في وقت سابق من نهار اليوم

شارك هذا المقال

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: ضرباتنا على إسرائيل دفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة وردنا متناسب وموجه فقط نحو أهداف عسكرية إسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها

شارك هذا المقال
شارك هذا المقال
شارك هذا المقال

وكالة تسنيم: الدفاع الجوي الإيراني يسقط مقاتلة إف 35 في مدينة تبريز شمال غرب إيران

شارك هذا المقال

الجيش الإسرائيلي: سنواصل الهجوم ولن نكشف عن بنك المعلومات التي لدينا ولا عن خططنا

شارك هذا المقال

القناة ال13 عن مسؤول إسرائيلي: لدينا عشرات الأهداف لضربها في الأيام المقبلة

شارك هذا المقال

إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية من إيران اعترضنا أحدها وسقط اثنان في مناطق مفتوحة

شارك هذا المقال

نتنياهو لقناة إي بي سي: إيران تريد حربا بلا نهاية وتدفعنا نحو حرب نووية وما نقوم به هو أننا نمنع ذلك

شارك هذا المقال

نتنياهو يتحدث عن احتمال قتل المرشد ويقول إن استهداف خامنئي سينهي القتال ولن يؤدي إلى التصعيد

شارك هذا المقال

وزير خارجية بريكانيا يكشف عن اتصال أجراه مع وزير الخارجية الإيراني والإسرائيلي لخفض التصعيد

شارك هذا المقال

يديعوت: سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة شمال إسرائيل واندلاع حريق في الموقع

شارك هذا المقال

هيئة الأركان الإيرانية: نحذر أمريكا وداعمي إسرائيل التي تجاوزت خطوطنا الحمراء بأنه من الممكن جرّهم للمواجهة

شارك هذا المقال

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في حيفا والجليل الأعلى إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران

شارك هذا المقال

وكالة الأنباء الإيرانية: هجوم إسرائيلي على فرق الهلال الأحمر الإيراني أثناء عمليات إغاثة في طهران

شارك هذا المقال

التلفزيون الرسمي الإيراني يستأنف البث المباشر بعد الضربة الإسرائيلية

استأنف التلفزيون الرسمي الإيراني الإثنين البث المباشر بعد توقف وجيز بسبب ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى هيئة التلفزيون والإذاعة الإيرانية في طهران، وفق ما أفاد مسؤول في الهيئة.

وقال حسن عبديني إن "الكيان الصهيوني، عدو الأمة الإيرانية، شن قبل دقائق عملية عسكرية على الشبكة الإخبارية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" مضيفا أن "الكيان لم يكن يعلم أن صوت الثورة الإسلامية... لا يمكن إسكاته بعملية عسكرية".

شارك هذا المقال

الإسعاف الإسرائيلي: 22 قتيلاً وأكثر من 400 جريح منذ بداية الحرب مع إيران

شارك هذا المقال

سي بي إس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: ترامب لا يعتزم توقيع مسودة بيان مجموعة الـ7 التي تدعو إيران وإسرائيل للتهدئة

شارك هذا المقال

الخارجية الأمريكية: لا يمكن التنبؤ بالوضع الأمني في إسرائيل ونذكر مواطنينا بضرورة اتخاذ خطوات مناسبة

شارك هذا المقال

القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد في هذه الأثناء مشاورات أمنية مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية

شارك هذا المقال

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفاً جوياً مشبوهاً اخترق مجالنا من الشرق وتم تفعيل الإنذارات وفقاً للسياسة المعتمدة

شارك هذا المقال

ترامب: إسرائيل تبلي بلاء حسنا للغاية وقدمنا الكثير من الدعم لها

شارك هذا المقال

ترامب: إيران لا تكسب هذه الحرب وعليها الحديث معنا قبل فوات الأوان

شارك هذا المقال

ترامب: الإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق وعليهم إبرام صفقة

شارك هذا المقال

انقطاع بث التلفزيون الرسمي بعد تعرّضه لهجوم إسرائيلي مرتين ووسائل إعلام إيرانية تفيد بمقتل عدد من الموظفين

شارك هذا المقال

وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مقر الإذاعة والتلفزيون في طهران

شارك هذا المقال

وسائل إعلام إيرانية: استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران

شارك هذا المقال

الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 11 إسرائيلياً وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير

شارك هذا المقال

وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 3 إسرائيليين باستهداف معامل تكرير البترول بخليج حيفا إثر سقوط صاروخ إيراني

شارك هذا المقال

وكالة فارس للأنباء عن مسؤول أمني كبير: إيران تستعد لضربة كبيرة جدا للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي

شارك هذا المقال

وكالة فارس للأنباء: الطائرات الإسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية غربي طهران

شارك هذا المقال

المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي لـ "إي بي سي": لا نخطط لتغيير النظام في إيران وهجماتنا مستمرّة هناك طالما لزم الأمر

شارك هذا المقال
شارك هذا المقال

وكالة فارس للأنباء: الطائرات الإسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية غربي طهران وتم تفعيل الدفاعات الجوية

شارك هذا المقال

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحذير بإخلاء المنطقة الثالثة في طهران

شارك هذا المقال

الخارجية الإسرائيلية: برنامج الصواريخ الإيراني لم يعد مجرد تهديد إقليمي وأخطر نظام في العالم يمتلك الآن صواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا

شارك هذا المقال

وكالة "إيرنا" عن الرئيس الإيراني: إذا لم تكبح أمريكا جماح النظام الصهيوني فإننا سنضطر إلى فعل أكثر إيلاما

شارك هذا المقال

مصلحة السجون الإسرائيلية: دهمنا سجناء فلسطينيين بسجن وسط إسرائيل بعد هتافهم فرحا بالقصف الإيراني

شارك هذا المقال

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن بحاجة إلى أن يتخذ الرئيس ترمب قرارا بمساعدتنا في تدمير منشأة فوردو

شارك هذا المقال

وكالة تسنيم عن مستشار قائد الحرس الثوري: في الأيام المقبلة سيشهد العالم ما تقدمه إيران من ابتكارات في الميدان

شارك هذا المقال

وكالة إيسنا: إغلاق طريق طهران قم السريع بعد استهدافه بقذيفة

شارك هذا المقال

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاصمة للإيرانيين لكن إسقاطهم بالضربة القاضية بيد أمريكا وحدها

شارك هذا المقال

إعلام إيراني: العثور على صواريخ سبايك الإسرائيلية الموجهة المضادة للدبابات

شارك هذا المقال

نتنياهو: نحن نسيطر على سماء طهران ونحن في طريقنا لتحقيق الانتصار

شارك هذا المقال

الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا على تسوية القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي بالوسائل السياسية والدبلوماسية

شارك هذا المقال

وزيرة العلوم الإسرائيلية: ضرب السفارة الأمريكية في تل أبيب سيساعد في انضمام واشنطن لاحقا للهجوم على إيران

شارك هذا المقال

وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية في مدينة غرب تبريز تتصدى لأهداف معادية

شارك هذا المقال

الإتحاد الأوروبي لا يرى روسيا "وسيطاً موضوعياً" بين إيران وإسرائيل

أكد الاتحاد الأوروبي أن مصداقية روسيا "معدومة" كوسيط محتمل بين إيران وإسرائيل بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الاضطلاع بهذا الدور.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العوني "ابرم اتفاق شراكة قبل فترة قصيرة بين روسيا وإيران ما يؤشر إلى تعميق التعاون بينهما في مجالات مختلفة تشمل السياسة الخارجية والدفاع. وعلى ضوء ذلك لا يمكن لروسيا أن تكون وسيطا موضوعيا".


الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يتحدث مع المشاركين في برنامج "زمن الأبطال"، الخميس 12 يونيو 2025. (أ ب)

شارك هذا المقال

الرئاسة التركية: أردوغان أكد لبوتين أن موقف حكومة نتنياهو تهديد للنظام الدولي وأن المنطقة لا تتحمل حربا جديدة

شارك هذا المقال

الحكومة الإيرانية: المصارف والمؤسسات المالية تواصل عملها لكن تم إغلاق بورصة طهران مؤقتاً لحماية أموال المواطنين

شارك هذا المقال

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سحب قوات الفرقة 98 من قطاع غزة ونشرها على جبهات أخرى

شارك هذا المقال

مندوب إيران بوكالة الطاقة الذرية: "مع العدوان الإسرائيلي لا نرى مبررا لتنفيذ التزاماتنا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية

شارك هذا المقال
شارك هذا المقال

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تقول إن 45 من ضحايا الهجمات الأخيرة كانوا من النساء والأطفال ومقتلهم يثبت كذب ادعاء إسرائيل أنها لا تستهدف إلا مواقع عسكرية

شارك هذا المقال

كاتس يتراجع: "لا توجد نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل بسكان إسرائيل"

أود أن أوضح ما هو واضح: لا توجد نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل بسكان إسرائيل.

إن سكان طهران سيضطرون إلى دفع ثمن الديكتاتورية وإخلاء منازلهم من المناطق التي سيكون من الضروري ضرب أهداف النظام والبنية التحتية الأمنية في طهران.

سنواصل حماية سكان إسرائيل.

شارك هذا المقال

وكالة تسنيم تنشر صور واسم مواطن إيراني (اسماعيل فكري) تم إعدامه اليوم بتهمة التجسس لصالح الموساد ونشر مواد تحريضية وداعمة لإسرائيل

شارك هذا المقال

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم نرصد أي ضرر بموقع فوردو أو بمفاعل قيد الإنشاء في خونداب والتصعيد يؤخرالجهود نحو حل سلمي للأزمة

شارك هذا المقال

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: دمرنا أكثر من ثلث المنصات الإيرانية لإطلاق صواريخ أرض-أرض

شارك هذا المقال

رويترز عن هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقارير عن زيادة التدخل الإلكتروني في مياه الخليج ومضيق هرمز

شارك هذا المقال

وكالة أنباء فارس عن مساعد محافظ إيلام: المسيّرة التي أُسقطت في أجواء المحافظة من نوع MQ-9 وهي تابعة للجيش الأمريكي

شارك هذا المقال

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: تمكنا أمس من تصفية قائد قوة القدس. ضربنا أكثر من 120 هدفا بمشاركة 50 مقاتلة

شارك هذا المقال

وكالة مهر للأنباء: إصابة مستشفى الفارابي في كرمانشاه بأضرار بعد تعرض المدينة لقصف إسراائيلي

شارك هذا المقال

هيئة البث: 4 مسيرات إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية منذ صباح اليوم

شارك هذا المقال

إعلام إسرائيلي يفيد للمرة الثانية في نصف ساعة، بتسلل مسيّرة فوق سماء جنوب الجولان السوري

شارك هذا المقال

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني:" استهدفنا مواقع داخل الكيان الصهيوني بعشرات المسيّرات في اليومين الماضيين

شارك هذا المقال

القناة ال12: إسقاط المسيّرة التي اخترقت الأجواء من الشرق ووصلت إلى الساحل

شارك هذا المقال

إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يطارد منذ ربع ساعة مسيّرة عبرت سماء إسرائيل كلها من الشرق إلى الغرب ووصلت إلى قيسارية والخضيرة شرق البلاد وحديث غير مؤكد أنها انفجرت قرب الخضيرة

شارك هذا المقال

موقع تتبع حركة السفن مارين ترافيك: حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس نيميتز غادرت جنوب الصين

شارك هذا المقال

قائد القوات البرية في الجيش الإيراني: "أطلقنا أكثر من 10 مسيّرات من طراز آرش 1 و2 نحو مواقع بالكيان الإسرائيلي"

شارك هذا المقال

الخارجية الإيرانية: نتوقع من الترويكا الأوروبية أن تدين العدوان الإسرائيلي على منشآتنا النووية

شارك هذا المقال

الجبهة الداخلية: انطلاق صفارات الإنذار في الأغوار بعد رصد طائرة مسيّرة

شارك هذا المقال

الخارجية الإيرانية: المواقف الأمريكية متناقضة وواشنطن هي جزء من الاعتداء السافر علينا

شارك هذا المقال

الجبهة الداخلية: إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل والجيش يعلن أن دفاعاته الجوية تمكنت من اعتراضه

شارك هذا المقال

تسنيم: الحرس الثوري ايستخدم في هجوم حيفا وتل أبيب عددا أكبر من الصواريخ فرط صوتية مقارنة بهجمات سابقة

شارك هذا المقال

سلطة الضرائب في إسرائيل: الأضرار الناجمة عن الهجوم خلال الأيام الثلاثة الماضية تزيد عن مليار شيكل

شارك هذا المقال

إعلام عبري عن مصادر طبية: ارتفاع عدد المصابين إلى 287 جراء الهجمات الإيرانية الأخيرة

شارك هذا المقال

الجيش الإسرائيلي: سفن البحرية اعترضت الليلة الماضية 8 مسيّرات إيرانية

شارك هذا المقال

وكالة فارس للأنباء: الدفاعات الجوية بمحافظة إيلام أسقطت مسيّرة إسرائيلية في مدينة دهلران الحدودية غرب إيران

شارك هذا المقال

وكالة مهر للأنباء: الدفاعات الجوية في أصفهان تصدت فجر الاثنين إلى مقذوفات معادية قرب منشأة نطنز النووية

شارك هذا المقال

الحرس الثوري يعلن مقتل اثنين من قواته إثر هجوم إسرائيلي على إيجرود في محافظة زنجان شمال غرب إيران

شارك هذا المقال

وكالة فارس للأنباء: هجوم يستهدف معرض شاحنات في كرمانشاه غرب إيران ويسفر عن إصابة واحدة

شارك هذا المقال

إعلام عبري: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 8 بعد العثور على 3 جثامين في حيفا

شارك هذا المقال

الجبهة الداخلية: صاروخ باليستي ثقيل أصاب مباشرة الحائط بين غرفتين محصنتين في بتاح تيكفا

شارك هذا المقال

إعلام عبري: تعرض مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب لأضرار جراء الهجوم الصاروخي الإيراني فجر اليوم

شارك هذا المقال

كاتس: هجوم إيران على مواقع مدنية إسرائيلية يهدف لردع الجيش الإسرائيلي عن مواصلة الهجوم الذي يسقط قدراتها

شارك هذا المقال

القناة 12 الإسرائيلية: إيران نفذت 11 هجوما على إسرائيل منذ بدء الحرب وأطلقت 370 صاروخا وأكثر من 100 مسيرة

شارك هذا المقال
انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

إسرائيل تستشيط غضبًا بعد إغلاق أربعة أجنحة تابعة لها في معرض باريس للطيران

سكان القدس يخزنون المؤن وسط تصاعد التوتر مع إيران

إسرائيل تعيد حساباتها الجوية.. مشروع ضخم لتحديث مقاتلات "إف-16"