ولا تزال السماء تمطر غارات وصواريخ في معركة كسر العظم بين إيران وإسرائيل

اعلان

أطلقت إيران، فجر الاثنين، حوالي 100 صاروخ استهدف مناطق في تل أبيب وحيفا، ما أدى إلى مقتل 5 إسرائيليين على الأقل، وإصابة ما يزيد عن 100، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تدمير 8 مبانٍ بشكل مباشر، ومولدي طاقة رئيسيين في مدينة حيفا.

وقد وصلت الصواريخ الإيرانية إلى عمق الأرض، مما أدى إلى تدمير الغرف المحصنة في بيتاح تكفا وسط البلاد. وعن ذلك، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الإسعاف قوله إن الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ.

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه هاجم مقر قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران، وتوعّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس سكان العاصمة الإيرانية بـ"دفع ثمن باهظ" عقب الهجوم الصاروخي.

يأتي ذلك بعدما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي وجنرالَين في غارات إسرائيلية.

وتتبادل القوتان ضربات عسكرية واستخباراتية قاسية، في ظل تصعيد مستمر، لا يُعرف إن كان سيتوسّع إلى حرب إقليمية تشعل المنطقة.

آخر تطورات الهجمات بين إسرائيل وإيران:

أحداث اليوم السابق

${title} ${body}