ولا تزال السماء تمطر غارات وصواريخ في معركة كسر العظم بين إيران وإسرائيل

تدخل المواجهة بين إيران وإسرائيل يومها الرابع وتأخذ منحنى تصعيديا إن كان من ناحية التنفيذ أو التصريحات الرسمية. بين وفي تحول استراتيجي، تمتد يد إسرائيل وطائراتها إلى مشهد وهي النقطة الأكثر بعدا بمسافة 2300 كلم. وتوحي صور الدمار وطبيعة الأهداف بأن نهاية المواجهة ليست قريبة وأننا أمام معركة كسر عظم.
أطلقت إيران، فجر الاثنين، حوالي 100 صاروخ استهدف مناطق في تل أبيب وحيفا، ما أدى إلى مقتل 5 إسرائيليين على الأقل، وإصابة ما يزيد عن 100، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تعمل على البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تدمير 8 مبانٍ بشكل مباشر، ومولدي طاقة رئيسيين في مدينة حيفا.
وقد وصلت الصواريخ الإيرانية إلى عمق الأرض، مما أدى إلى تدمير الغرف المحصنة في بيتاح تكفا وسط البلاد. وعن ذلك، نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الإسعاف قوله إن الملاجئ قد لا تصمد في وجه الصواريخ.
في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أنه هاجم مقر قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني في طهران، وتوعّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس سكان العاصمة الإيرانية بـ"دفع ثمن باهظ" عقب الهجوم الصاروخي.
يأتي ذلك بعدما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني محمد كاظمي وجنرالَين في غارات إسرائيلية.
وتتبادل القوتان ضربات عسكرية واستخباراتية قاسية، في ظل تصعيد مستمر، لا يُعرف إن كان سيتوسّع إلى حرب إقليمية تشعل المنطقة.
آخر تطورات الهجمات بين إسرائيل وإيران:
إعلام إسرائيلي: الأجهزة الأمنية تتوقع مزيدا من الهجمات الإيرانية خلال الساعة المقبلة
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا عددا من المسيّرات التي أطلقت نحو إسرائيل
وسائل إعلام إيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في نطنز
وسائل إعلام إيرانية: تفعيل الدفاعات الجوية في قزوين شمال غرب إيران والإهواز جنوب غرب البلاد
ترامب يدعو سكان طهران لإخلاء العاصمة الإيرانية فورا
الحرس الثوري يعلن أنه استهدف بصواريخ باليستية القاعدة التي انطلقت منها المقاتلات التي قصفت مقرّ التلفزيون الإيراني
إعلام عبري: سقوط صاروخ إيراني في جنوب إسرائيل
دوي صفارات الإنذار في إسرائيل والجيش يرصد إطلاق صواريخ من إيران
ترامب: إيران لا تفوز في هذه الحرب وعليها أن تدخل في مفاوضات فورا قبل فوات الأوان
وكالة الأنباء الإيرانية: تفعيل أنظمة الدفاع الجوّي في العاصمة طهران
هاآرتس: المئات يريدون مغادرة إسرائيل عبر البحر مقابل دفع آلاف الدولارات
أكسيوس: واشنطن طلبت من حلفائها إبلاغ رسالة إلى إيران مفادها أنها لن تنخرط في الحرب ما لم يتم استهداف أمريكيين لكن إذا حدث هذا فإن طهران ستتجاوز خطا أحمر
الحرس الثوري: عملياتنا مستمرة ضد إسرائيل هذه الليلة
مرشد الثورة على منصة إكس: نصر من الله وفتح قريب
وكالة فارس للأنباء: الهجمات الإيرانية على إسرائيل مركبة حيث يتم استهدافها بالطائرات المسيّرة والصواريخ
وكالة فارس للأنباء: دفعة جديدة من الصواريخ انطلقت الآن باتجاه إسرائيل
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجوّ اعترض عدة مسيّرات أُطلقت باتجاه إسرائيل
مصادر أوروبية وأمريكية لجيروساليم بوست: ترامب بصدد تقديم "اقتراح الفرصة الأخيرة" لإيران يعرض فيه على طهران صفر تخصيب يورانيوم
من المتوقع أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران عرضًا يُمثل "الفرصة الأخيرة"، وفقًا لما صرّح به مسؤولون أمريكيون وأوروبيون لصحيفة "جيروزالم بوست" يوم الاثنين.
وأضاف أحد المسؤولين أن هذا العرض قد يكون أفضل بقليل من العرض السابق الذي قدمته الإدارة الأمريكية للإيرانيين قبل نحو أسبوع ونصف.
ومن المتوقع أنه حتى في حال تقديم هذا العرض، فإنه سيستند إلى المبدأ الأمريكي القاضي بعدم تخصيب اليورانيوم.
الجبهة الداخلية: صفارات الإنذار تدوي في الجولان للاشتباه في تسلل مسيّرة
وكالة فارس للأنباء: هجوم إسرائيلي على سيارة إسعاف للهلال الأحمر في طهران أسفر عن مقتل 2 من كوادر الإغاثة
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يقصف الآن منصات صواريخ أرض - أرض غربي إيران
التلفزيون الإيراني عن مصادر: أوامر الإخلاء في تل أبيب تأتي رداً على الهجوم على مبنى التلفزيون الرسمي وسنستمرّ بتوجيه الضربات القاسية للمعتدي
هيئة البث الإسرائيلية: خطة لنشر عشرات الملاجئ المحصّنة الخاصة في تل أبيب بهدف توفير حماية فعالة للسكان وسط البلاد
واشنطن بوست عن مسؤول أوروبي: قادة إيران أعربوا عن استعدادهم لاستئناف المحادثات النووية شرط وقف إسرائيل هجماتها
واشنطن بوست عن مسؤول أوروبي: قطر وعمان تقودان جهدا لإعادة طهران وواشنطن للتفاوض وإنهاء الصراع دون إحراز تقدم
نتنياهو: التهديد الصاروخي وجودي وأنا مصمم على إزالته وعمليتنا في إيران ستحقق الهدف الأكبر لكن لن أغفل عن المخطوفين في غزة
نتنياهو: هدفنا هو القضاء على البرنامج النووي وسنحقق هذه النتيجة ولنا أهداف أخرى
نتنياهو: إسقاط النظام في إيران قد يكون نتيجة للعمليات العسكرية
نتنياهو يكشف دور واشنطن ويقول إن الطيارين الأمريكيين يشاركون في إسقاط المسيّرات الإيرانية
نتنياهو: النظام الإيراني ضعيف ويجلب التهديد لكل المنطقة ونحن سنغير وجه الشرق الأوسط
نتنياهو: قضينا على نصف المسيّرات الإيرانية وهاجمنا الرادارات المركزية المهمة ومبنى الإذاعة والتلفزيون
الجيش الإسرائيلي: دمرنا طائرتين إيرانيتين من طراز إل 14 في مطار بطهران في وقت سابق من نهار اليوم
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: ضرباتنا على إسرائيل دفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة وردنا متناسب وموجه فقط نحو أهداف عسكرية إسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها
وكالة تسنيم: الدفاع الجوي الإيراني يسقط مقاتلة إف 35 في مدينة تبريز شمال غرب إيران
الجيش الإسرائيلي: سنواصل الهجوم ولن نكشف عن بنك المعلومات التي لدينا ولا عن خططنا
القناة ال13 عن مسؤول إسرائيلي: لدينا عشرات الأهداف لضربها في الأيام المقبلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية من إيران اعترضنا أحدها وسقط اثنان في مناطق مفتوحة
نتنياهو لقناة إي بي سي: إيران تريد حربا بلا نهاية وتدفعنا نحو حرب نووية وما نقوم به هو أننا نمنع ذلك
نتنياهو يتحدث عن احتمال قتل المرشد ويقول إن استهداف خامنئي سينهي القتال ولن يؤدي إلى التصعيد
وزير خارجية بريكانيا يكشف عن اتصال أجراه مع وزير الخارجية الإيراني والإسرائيلي لخفض التصعيد
يديعوت: سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة شمال إسرائيل واندلاع حريق في الموقع
هيئة الأركان الإيرانية: نحذر أمريكا وداعمي إسرائيل التي تجاوزت خطوطنا الحمراء بأنه من الممكن جرّهم للمواجهة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في حيفا والجليل الأعلى إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران
وكالة الأنباء الإيرانية: هجوم إسرائيلي على فرق الهلال الأحمر الإيراني أثناء عمليات إغاثة في طهران
التلفزيون الرسمي الإيراني يستأنف البث المباشر بعد الضربة الإسرائيلية
استأنف التلفزيون الرسمي الإيراني الإثنين البث المباشر بعد توقف وجيز بسبب ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى هيئة التلفزيون والإذاعة الإيرانية في طهران، وفق ما أفاد مسؤول في الهيئة.
وقال حسن عبديني إن "الكيان الصهيوني، عدو الأمة الإيرانية، شن قبل دقائق عملية عسكرية على الشبكة الإخبارية للجمهورية الإسلامية الإيرانية" مضيفا أن "الكيان لم يكن يعلم أن صوت الثورة الإسلامية... لا يمكن إسكاته بعملية عسكرية".
الإسعاف الإسرائيلي: 22 قتيلاً وأكثر من 400 جريح منذ بداية الحرب مع إيران
سي بي إس نيوز عن مسؤولين أمريكيين: ترامب لا يعتزم توقيع مسودة بيان مجموعة الـ7 التي تدعو إيران وإسرائيل للتهدئة
الخارجية الأمريكية: لا يمكن التنبؤ بالوضع الأمني في إسرائيل ونذكر مواطنينا بضرورة اتخاذ خطوات مناسبة
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد في هذه الأثناء مشاورات أمنية مع عدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفاً جوياً مشبوهاً اخترق مجالنا من الشرق وتم تفعيل الإنذارات وفقاً للسياسة المعتمدة
ترامب: إسرائيل تبلي بلاء حسنا للغاية وقدمنا الكثير من الدعم لها
ترامب: إيران لا تكسب هذه الحرب وعليها الحديث معنا قبل فوات الأوان
ترامب: الإيرانيون يريدون التوصل إلى اتفاق وعليهم إبرام صفقة
انقطاع بث التلفزيون الرسمي بعد تعرّضه لهجوم إسرائيلي مرتين ووسائل إعلام إيرانية تفيد بمقتل عدد من الموظفين
وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مقر الإذاعة والتلفزيون في طهران
وسائل إعلام إيرانية: استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في طهران
الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 11 إسرائيلياً وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل 3 إسرائيليين باستهداف معامل تكرير البترول بخليج حيفا إثر سقوط صاروخ إيراني
وكالة فارس للأنباء عن مسؤول أمني كبير: إيران تستعد لضربة كبيرة جدا للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي
وكالة فارس للأنباء: الطائرات الإسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية غربي طهران
المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي لـ "إي بي سي": لا نخطط لتغيير النظام في إيران وهجماتنا مستمرّة هناك طالما لزم الأمر
وكالة فارس للأنباء: الطائرات الإسرائيلية تستهدف قاعدة عسكرية غربي طهران وتم تفعيل الدفاعات الجوية
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: تحذير بإخلاء المنطقة الثالثة في طهران
الخارجية الإسرائيلية: برنامج الصواريخ الإيراني لم يعد مجرد تهديد إقليمي وأخطر نظام في العالم يمتلك الآن صواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا
وكالة "إيرنا" عن الرئيس الإيراني: إذا لم تكبح أمريكا جماح النظام الصهيوني فإننا سنضطر إلى فعل أكثر إيلاما
مصلحة السجون الإسرائيلية: دهمنا سجناء فلسطينيين بسجن وسط إسرائيل بعد هتافهم فرحا بالقصف الإيراني
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحن بحاجة إلى أن يتخذ الرئيس ترمب قرارا بمساعدتنا في تدمير منشأة فوردو
وكالة تسنيم عن مستشار قائد الحرس الثوري: في الأيام المقبلة سيشهد العالم ما تقدمه إيران من ابتكارات في الميدان
وكالة إيسنا: إغلاق طريق طهران قم السريع بعد استهدافه بقذيفة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: وجهنا ضربة قاصمة للإيرانيين لكن إسقاطهم بالضربة القاضية بيد أمريكا وحدها
إعلام إيراني: العثور على صواريخ سبايك الإسرائيلية الموجهة المضادة للدبابات
نتنياهو: نحن نسيطر على سماء طهران ونحن في طريقنا لتحقيق الانتصار
الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا على تسوية القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي بالوسائل السياسية والدبلوماسية
وزيرة العلوم الإسرائيلية: ضرب السفارة الأمريكية في تل أبيب سيساعد في انضمام واشنطن لاحقا للهجوم على إيران
وسائل إعلام إيرانية: الدفاعات الجوية في مدينة غرب تبريز تتصدى لأهداف معادية
الإتحاد الأوروبي لا يرى روسيا "وسيطاً موضوعياً" بين إيران وإسرائيل
أكد الاتحاد الأوروبي أن مصداقية روسيا "معدومة" كوسيط محتمل بين إيران وإسرائيل بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الاضطلاع بهذا الدور.
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العوني "ابرم اتفاق شراكة قبل فترة قصيرة بين روسيا وإيران ما يؤشر إلى تعميق التعاون بينهما في مجالات مختلفة تشمل السياسة الخارجية والدفاع. وعلى ضوء ذلك لا يمكن لروسيا أن تكون وسيطا موضوعيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يتحدث مع المشاركين في برنامج "زمن الأبطال"، الخميس 12 يونيو 2025. (أ ب)
الرئاسة التركية: أردوغان أكد لبوتين أن موقف حكومة نتنياهو تهديد للنظام الدولي وأن المنطقة لا تتحمل حربا جديدة
الحكومة الإيرانية: المصارف والمؤسسات المالية تواصل عملها لكن تم إغلاق بورصة طهران مؤقتاً لحماية أموال المواطنين
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي سحب قوات الفرقة 98 من قطاع غزة ونشرها على جبهات أخرى
مندوب إيران بوكالة الطاقة الذرية: "مع العدوان الإسرائيلي لا نرى مبررا لتنفيذ التزاماتنا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية
المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تقول إن 45 من ضحايا الهجمات الأخيرة كانوا من النساء والأطفال ومقتلهم يثبت كذب ادعاء إسرائيل أنها لا تستهدف إلا مواقع عسكرية
كاتس يتراجع: "لا توجد نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل بسكان إسرائيل"
أود أن أوضح ما هو واضح: لا توجد نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران كما يفعل الديكتاتور القاتل بسكان إسرائيل.
إن سكان طهران سيضطرون إلى دفع ثمن الديكتاتورية وإخلاء منازلهم من المناطق التي سيكون من الضروري ضرب أهداف النظام والبنية التحتية الأمنية في طهران.
سنواصل حماية سكان إسرائيل.
