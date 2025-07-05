ملوحاً بـ "اتفاق وشيك".. ترامب يُعلّق على ردّ حماس بشأن مقترح غزة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من "الجيد" أن حركة حماس ردّت "بروح إيجابية" على المقترح المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرجّحًا أن يشهد هذا الأسبوع إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال، وإن كان لم يتلقَّ بعد إحاطة رسمية بشأن تطورات المفاوضات.

اعلان اعلان

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه إلى الصحافيين وهو على متن الطائرة الرئاسية، أثناء توجهه من قاعدة أندروز في ولاية ماريلاند إلى منتجع بيدمينستر في نيوجيرسي. وأوضح الرئيس الأميركي: "قد نشهد هذا الأسبوع اتفاقًا بشأن غزة، لكنني لم أُطلع بعد على مستجدات الوضع ولم أتلقَ إفادة رسمية". وأضاف: "علينا أن نفعل شيئًا بخصوص غزة. نحن نرسل الكثير من المال والمساعدات"، دون أن يقدّم توضيحًا إضافيًا بشأن المقصود.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن مصادر مطلعة أكدت أن التعديلات المقترحة في رد حماس ستشكّل تحديًا لصانعي القرار في إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أنها سلّمت ردّها إلى الوسطاء، مؤكدة أنه قدّمته "بروح إيجابية" وأنها "جاهزة بجدية للدخول فورًا في مفاوضات تتعلق بآلية تنفيذ الاتفاق". وقالت الحركة إنها أجرت مشاورات داخلية ومع مختلف الفصائل الفلسطينية، وقدّمت ردّها على أساس السعي لوقف "العدوان على شعبنا".

وفي إسرائيل وفي تسارع لافت للأحداث، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) يعقد السبت وهو يوم عطلة، جلسة لبحث ملف الأسرى والوضع في غزة. هذه الجلسة تأتي بعد اجتماع سابق مساء الخميس شهد توترًا حادًا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، وصل إلى حدّ تبادل الصراخ، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي أن الاتجاه السائد حاليًا هو الإعلان المشترك عن الاتفاق بين ترامب ونتنياهو خلال لقائهما المرتقب في البيت الأبيض يوم الإثنين.

وفي السياق نفسه، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الحكومة تلقّت رسميًا ردّ حماس عبر الوسطاء، وهي بصدد دراسة بنوده، تمهيدًا لإرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات غير مباشرة حول شروط الاتفاق. وبحسب المصدر ذاته، فإن المفاوضات المتوقعة قد لا تستغرق أكثر من يوم ونصف.

ترامب: إيران ترفض التفتيش النووي

وفي ملف آخر، قال الرئيس الأميركي إن إيران لم توافق حتى الآن على السماح بتفتيش منشآتها النووية، كما لم تُبدِ استعدادًا للتخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن البرنامج النووي الإيراني "تعرّض لانتكاسة دائمة"، لكنه لم يستبعد أن تعمد طهران إلى استئناف نشاطه "في موقع مختلف"، على حد تعبيره. وأضاف أنه سيبحث هذا الملف بالتفصيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائهما المرتقب يوم الإثنين في واشنطن.

تصعيد مع موسكو: ترامب "مستاء جدًا"

من جهة أخرى، عبّر ترامب عن امتعاضه الشديد من فحوى مكالمته الهاتفية الأخيرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، قائلًا إن الرئيس الروسي "يريد فقط مواصلة قتل الناس".

وقال ترامب للصحافيين خلال الرحلة الرئاسية: "الوضع في أوكرانيا معقّد للغاية. قلت لكم إنني مستاء جدًا من مكالمتي مع الرئيس بوتين. هو يريد المضي حتى النهاية، يريد فقط الاستمرار في قتل الأشخاص. وهذا أمر سيئ جدًا".