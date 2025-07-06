Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

غزة: الفصائل الفلسطينية تعتبر دم ياسر أبو شباب "مهدورًا" وتتوعد مجموعته بالملاحقة

مسلحون ملثمون من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قطاع غزة، الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2017.
مسلحون ملثمون من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قطاع غزة، الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2017. حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقال محادثة
شارك هذا المقال Close Button

اعتبرت "الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية"، في بيان، أن ياسر أبو شباب ومجموعته خارجون عن الصف الوطني، وأشارت إلى أن دمّ أبو شباب ومن كان في صفّه "مهدور".

اعلان

أصدرت "الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية" بيانًا اتهمت فيه ياسر أبو شباب، المقيم في المناطق الشرقية من محافظة رفح، بتشكيل مجموعة مسلّحة والتعاون مع إسرائيل، محذّرة من أنها تعتبره ومجموعته "خارجين عن الصف الوطني".

وذكر البيان أن "دم أبو شباب ومن كان في صفّه مهدور". وأشارت الفصائل إلى أن المجموعة التي يتزعمها "منزوعة الهوية الفلسطينية"، وأنها ستُلاحَق من قبل مختلف الفصائل.

وأضاف البيان أن ما وصفه بـ"الخروج الفردي عن الصف الوطني" لن يؤثر على موقف العشائر والعائلات الفلسطينية، والتي أكد أنها "تتمتع بوعي كافٍ لتمييز المصلحة الوطنية".

في السياق نفسه، كانت "المحكمة الثورية" التابعة لهيئة القضاء العسكري في غزة قد أصدرت، في 2 يوليو/تموز، أمرًا يمنح أبو شباب مهلة 10 أيام لتسليم نفسه، تمهيدًا لمحاكمته بتهم تتعلق بـ"الخيانة، والتخابر مع جهات معادية، وتشكيل عصابة مسلحة، والعصيان المسلح"، وذلك استنادًا إلى قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1960، وقانون الإجراءات الثورية لعام 1979.

Related

وأكدت المحكمة أنه في حال عدم امتثاله، سيُعتبر فارًّا من وجه العدالة وسيُحاكم غيابيًا، كما دعت من لديه معلومات عن مكان تواجده إلى التبليغ، تحت طائلة اعتبار المتستّر شريكًا في الجرم.

وتتهم حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، ياسر أبو شباب بتلقي دعم إسرائيلي ونهب شاحنات مساعدات إنسانية، وهي اتهامات ينفيها، قائلًا إنه يقود ما سماها "قوة شعبية" هدفها حماية المساعدات والتصدي لانتهاكات حماس، بحسب تعبيره.

وكان أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، قد ألمح في وقت سابق إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسلّح مجموعات داخل غزة، دون تسمية جهات بعينها. ورد مكتب رئيس الوزراء بالقول إن إسرائيل "تستخدم وسائل متعددة لهزيمة حماس"، بناءً على توصيات أمنية.

من جهتها، نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر أمنية أن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي يقف وراء دعم مجموعة أبو شباب، الذي سبق أن سُجن في قضايا تتعلق بتهريب المخدرات داخل قطاع غزة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك هذا المقال محادثة

مواضيع إضافية

سوريا: الطائفة الشيعية في دمشق تحيي عاشوراء هذا العام في ظل ظروف استثنائية

أول ظهور علني للمرشد الإيراني علي خامنئي منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل

فيديو - بعد عامين على الحرب في غزة.. الغياب يثقل عائلات آلاف المفقودين