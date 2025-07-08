ترامب يصعد الحرب التجارية.. و14 دولة أمام اختبار التفاوض قبل أغسطس

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وأشار ترامب في رسائل رسمية وجّهها إلى بعض الحكومات ونشر مقتطفات منها على منصة "تروث سوشيال"، إلى أن أي زيادة انتقامية في الرسوم الجمركية من جانب تلك الدول ستُقابل بإضافة نسبية على التعرفة الأميركية المفروضة، مؤكدًا أن "أي رقم تختارونه سيُضاف إلى نسبة الـ25% التي نفرضها".

تمديد المهلة... والمفاوضات مستمرة

ورغم حدة القرار، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا مدد بموجبه المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاقات تجارية حتى الأول من أغسطس، بعد أن كانت مقررة يوم الأربعاء. ويمنح هذا التمديد فرصة إضافية للدول المتضررة للتفاوض ومحاولة تفادي الرسوم المرتفعة، لا سيما في ظل الغموض الذي يحيط بمخرجات المباحثات الجارية منذ شهور.

تفاوت في الرسوم وغياب الشفافية

بحسب ما أُعلن، ستُفرض رسوم متفاوتة على عدد من الدول: 25% على تونس وماليزيا وكازاخستان، 30% على جنوب أفريقيا والبوسنة، 35% على صربيا وبنغلادش، و40% على لاوس وميانمار، في حين ستبقى تعرفة السيارات اليابانية عند 25% دون تعديل. وحتى الآن، تم التوصل إلى اتفاقين فقط، مع كل من بريطانيا وفيتنام.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بأن هناك تقدمًا محدودًا في مفاوضات بلاده مع واشنطن، مشيرًا إلى اقتراح أميركي بضرورة تسريع وتيرة المحادثات استجابة للموعد النهائي الجديد. أما كوريا الجنوبية، فأكدت عزمها تكثيف جهود التفاوض بهدف تقليص آثار القرار.

ردود فعل دولية حذرة

في المقابل، اعتبر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا أن الرسوم الأميركية "غير مبررة"، لافتًا إلى أن 77% من السلع الأميركية تدخل بلاده دون تعرفة جمركية. وأعرب عن نية بلاده الاستمرار في التعاون مع الولايات المتحدة. ولم تصدر السفارة اليابانية في واشنطن أي تعليق رسمي حتى الآن.