فيديو- صرخات الجوعى في غزة أمام مطبخ خيري.. من يصل إلى نظر الطاهي أولًا؟

فلسطينيون يصطفون للحصول على توزيع غذائي في دير البلح، قطاع غزة، الخميس، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
فلسطينيون يصطفون للحصول على توزيع غذائي في دير البلح، قطاع غزة، الخميس، 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024. حقوق النشر  AP Photo/Abdel Kareem Hana, File
حقوق النشر AP Photo/Abdel Kareem Hana, File
بقلم: يورونيوز
نشرت في
أظهرت لقطات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تجمعًا لعدد من الفلسطينيين الجوعى أمام مطبخ خيري في وسط مدينة غزة، حيث يُسمع ضجيج القدور المعدنية الفارغة، وصراخ الأطفال، وتنافسهم في لفت انتباه الطاهي للحصول على وجبة قبل غيرهم.

ورغم إعلان إسرائيل، على لسان وزير الخارجية جدعون ساعر، ترحيبها بجميع الراغبين في المساهمة في إدخال المساعدات إلى القطاع، والتزامها بوقف الأعمال العسكرية لفترات محددة خلال النهار، أكدت عدة جهات أن الوضع الإنساني لا يزال سيئًا، وأن كميات المساعدات لا تزال شحيحة،.

وفي ذات الوقت، حذّر مستشفى شهداء الأقصى من ازدياد أعداد الوفيات جوعًا كل ساعة.

وعن ذلك، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن عتبة المجاعة قد تم تجاوزها في مختلف أنحاء القطاع.

وأكد على ما جاء في تقييم المرصد العالمي للأمن الغذائي، الذي كان قد أفاد بأن "أسوأ سيناريو مجاعة يحدث الآن في غزة"، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم في القطاع بسبب الجوع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأوضح لازاريني أنه لدى الأونروا ما يعادل 6,000 شاحنة من الغذاء والدواء جاهزة للعبور إلى غزة، مشددًا على أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات تثير ضجة إعلامية فقط، لكنها عديمة الجدوى على الأرض، بل "خطيرة"، حسب تعبيره.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 113 قتيلًا و637 إصابة، وأعلنت وزارة الصحة أن حصيلة القتلى منذ بدء الحرب ارتفعت لتصل إلى 60,034 قتيلًا و145,870 إصابة.

