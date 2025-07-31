سرايا القدس تبثّ "رسالة أخيرة" لأسير إسرائيلي في غزة: "أموت جوعًا.. أدخلوا الطعام"

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نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطعاً مصوراً قالت إنه يُعدّ "الرسالة الأخيرة" للأسير روم بارسلافسكي، جندي الجيش الإسرائيلي، قبل فقدان الاتصال مع المجموعة التي تحتفظ به في قطاع غزة.

وأفادت سرايا القدس بأن الفيديو، الذي بُثّ باللغتين العربية والعبرية، تم الحصول عليه قبل قطع الاتصال مع المجموعة نتيجة التوغلات العسكرية في المنطقة التي يتواجدون بها. ووثّق المقطع لحظات يظهر فيها الأسير وهو يتحدث بحالة نفسية وجسدية متدهورة.

في الفيديو، أشار بارسلافسكي إلى أنه يقبع منذ نحو عامين في الأسر، واصفاً ظروف احتجازه بالصعبة، وقال إن احتياجاته الغذائية كانت محدودة قبل العملية الأخيرة، بينما باتت شبه معدومة حالياً.

وأضاف: "لا يوجد شيء، لا طعام ولا شراب"، مُعبّراً عن معاناته من آلام حادة في اليدين والقدمين، وصعوبات في الحركة والتنفس، إلى جانب الدوار المتكرر عند محاولة التنقّل.

وأكّد أنه يعيش في ظروف بالغة القسوة، واصفاً إياها بـ"الجهنم"، وقال: "أنا على حافة الموت، لا أستطيع مواصلة الحياة بهذا الشكل، وأخشى ألا أخرج من هنا حياً". وناشد الجهات المختصة بتدخل عاجل، قائلاً: "أرجوكم أدخلوا الطعام، أنا جندي، ولم أعد أقوى على البقاء".

أشار الأسير إلى أنه سُمح له مؤخرًا بمتابعة شاشات التلفزيون، حيث رأى مشاهد لمعاناة الأطفال في غزة، واصفًا ما رآه بـ"المروّع"، ومؤكدًا أن ما يتعرض له الأطفال "لا يمكن تبريره"، وقال: "ممنوع أن يُعامل الأطفال هكذا، لا ذنب لهم"، وطالب بإدخال المساعدات الإنسانية، مُحمّلاً رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن حالته الصحية، ومؤكداً أن "مرضه ودمه على عاتقه".

وأوضح أن المجموعة التي كانت تحتفظ به كانت تُقدّم له المساعدة في البداية، لكن الظروف تدهورت مع نفاد المؤن وانعدام المواد الغذائية. وقال: "أربعة أشهر وأنا في قبر، أعاني من آلام مستمرة، وضم يدي على بطني من الجوع والألم".

ودعا إلى وقف الحرب، قائلاً: "أوقفوا جهنم التي نعيشها، لا تواصلوا القتل، وإذا لم يكن من أجل الأطفال، فافعلوا ذلك من أجل أسراكم في غزة".

من جانبه، أوضح المتحدث العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، في بيان نُشر عبر تطبيق تلجرام، أن "فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للأسير روم بارسلافسكي جاء نتيجة التوغلات العسكرية الواسعة ومحاصرة قوات عسكرية لمناطق تواجد المجموعة، ما حال دون إمكانية التواصل معها".

وأضاف: "لا نعلم حتى هذه اللحظة مصير الأسير ولا مصير المجموعة، ونحتفظ بحقنا في الرد المناسب في الوقت والمكان الذي نراه مناسباً".

وأكد أبو حمزة أن "الجيش الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار عدوانه وعزله لقطاع غزة، والذي أدى إلى انهيار كامل في البنية التحتية، بما في ذلك انعدام الغذاء والدواء والكهرباء، وهي ظروف تُفاقم من معاناة الجميع، بما فيهم الأسرى".

وأشار إلى أن "سرايا القدس كانت وما زالت تحاول التعامل مع ملف الأسرى وفق معايير إنسانية، رغم شدة الظروف، لكن التصعيد العسكري وتجاهل الحكومة الإسرائيلية لملفات الأسرى يضعنا أمام خيارات صعبة".

ولا يزال نحو 50 رهينة في الأسر بينهم نحو 20 يُعتقد أنهم على قيد الحياة. وأُطلق سراح معظم الرهائن المتبقين في اتفاقات وقف إطلاق النار أو غيرها من الاتفاقات.

أسفرت الحرب في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني نتيجة للهجمات الإسرائيلية، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

في غضون ذلك، وتحت ضغط دولي شديد، أعلنت إسرائيل عن سلسلة من الإجراءات خلال نهاية الأسبوع لتسهيل دخول المزيد من المساعدات الدولية إلى غزة، لكن عمال الإغاثة يقولون إن هناك حاجة إلى المزيد.

تنفي إسرائيل وجود أي مجاعة في غزة، رافضةً روايات شهود عيان ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة التي تُخالف ذلك، وتقول إن التركيز على الجوع يُقوّض جهود وقف إطلاق النار.

وكان قد وصل المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى إسرائيل، اليوم الخميس، في زيارة تحمل طابعاً ضاغطاً وسط جهود دولية متصاعدة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وفقاً لما أوردته "القناة 12 الإسرائيلية".

وتظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حماس تزامناً مع زيارة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وحثّته على استغلال زيارته لإسرائيل للمساهمة في التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لإطلاق سراحهم.