Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

في لفتة إنسانية.. بوهايمين الأيرلندي يكرم "بيليه فلسطين" بقمصان تحمل صورته خلال تدريبات النادي

مشجع من جمهورية أيرلندا يرفع علمًا يشير إلى مباراة فرنسا المثيرة للجدل ضد أيرلندا في تصفيات كأس العالم، ليفربول، إنجلترا، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
مشجع من جمهورية أيرلندا يرفع علمًا يشير إلى مباراة فرنسا المثيرة للجدل ضد أيرلندا في تصفيات كأس العالم، ليفربول، إنجلترا، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2009. حقوق النشر  Tim Hales/AP2009
حقوق النشر Tim Hales/AP2009
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

رحّب نادي بوهايمين الأيرلندي بذكرى اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد الملقب بـ"بيليه فلسطين" عبر لفتة رمزية ارتدى خلالها لاعبوه قمصاناً تحمل صورته، وذلك بعد وفاته في غزة مطلع آب/أغسطس.

اختار نادي بوهايمين الأيرلندي أن يوجّه لفتة إنسانية مؤثرة تجاه لاعب كرة القدم الفلسطيني سليمان العبيد، المعروف بلقب "بيليه فلسطين"، بعد رحيله في السادس من آب/أغسطس الحالي متأثراً بإطلاق نار إسرائيلي استهدف مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية جنوب قطاع غزة.

اعلان
اعلان

وخلال إحدى حصصه التدريبية، ظهر لاعبو الفريق الأيرلندي مرتدين قمصاناً خاصة تحمل صورة العبيد، في إشارة إلى تقدير مسيرته الطويلة مع نادي خدمات الشاطئ والمنتخب الفلسطيني. وأوضح النادي عبر حسابه في منصة "إكس" أن هذه الخطوة جاءت "تخليداً لذكرى سليمان العبيد، أسطورة الكرة الفلسطينية الذي أحرز أكثر من مئة هدف وشارك مع منتخب بلاده في 24 مباراة دولية".

النادي أضاف في بيانه أن العبيد رحل عن عمر يناهز 41 عاماً "بينما كان بانتظار المساعدات الغذائية"، تاركاً وراءه زوجته وخمسة أطفال، قبل أن يختم برسالة وداع: "ارقد بسلام يا سليمان".

تفاعل رياضي واسع

المبادرة الأيرلندية لم تكن الوحيدة، إذ سبقتها ولاحقتها مواقف أخرى من عالم الرياضة. فقد نشر الحساب الرسمي لأسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا عبر "إنستغرام" صورة للعبيد وهو يحتفل بأحد أهدافه، وأرفقها بعبارة: "سليمان العبيد، ارقد بسلام. (1984-2025)".

Related

كما أثارت وفاته ردود فعل كبيرة بعد أن نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رسالة نعي وصف فيها العبيد بأنه "موهبة أعادت الأمل إلى قلوب عدد لا يحصى من الأطفال حتى في أحلك الظروف". النجم المصري لاعب ليفربول محمد صلاح لم يتردد في إعادة نشر الرسالة معلقاً عليها بتساؤل مباشر: "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟".

نداء من العائلة

إلى جانب المواقف الرياضية، برزت رسالة مؤثرة من زوجة العبيد، دعاء، التي ناشدت محمد صلاح التدخل لمساندتها وأطفالها ومطالبة الجهات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتحرك. وقالت في تسجيل مصوّر: "زوجي رحل وهو يبحث عن لقمة العيش، وأطالب بإحقاق حقه لأجل أبنائه"، داعية إلى مساعدتها على مغادرة غزة التي تشهد حرباً متواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

قادة أوروبيون والأمين العام للناتو ينضمون إلى زيلينسكي في لقاء البيت الأبيض مع ترامب غدًا

ارتفاع استخدام تشات جي بي تي في وسائل الإعلام الأوروبية يثير القلق حول المصداقية

الرئيس الإيرلندي يضغط دوليًا: دعوة لتشكيل قوة أممية تضمن وصول المساعدات إلى غزة