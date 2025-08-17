في لفتة إنسانية.. بوهايمين الأيرلندي يكرم "بيليه فلسطين" بقمصان تحمل صورته خلال تدريبات النادي

اختار نادي بوهايمين الأيرلندي أن يوجّه لفتة إنسانية مؤثرة تجاه لاعب كرة القدم الفلسطيني سليمان العبيد، المعروف بلقب "بيليه فلسطين"، بعد رحيله في السادس من آب/أغسطس الحالي متأثراً بإطلاق نار إسرائيلي استهدف مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية جنوب قطاع غزة.

وخلال إحدى حصصه التدريبية، ظهر لاعبو الفريق الأيرلندي مرتدين قمصاناً خاصة تحمل صورة العبيد، في إشارة إلى تقدير مسيرته الطويلة مع نادي خدمات الشاطئ والمنتخب الفلسطيني. وأوضح النادي عبر حسابه في منصة "إكس" أن هذه الخطوة جاءت "تخليداً لذكرى سليمان العبيد، أسطورة الكرة الفلسطينية الذي أحرز أكثر من مئة هدف وشارك مع منتخب بلاده في 24 مباراة دولية".

النادي أضاف في بيانه أن العبيد رحل عن عمر يناهز 41 عاماً "بينما كان بانتظار المساعدات الغذائية"، تاركاً وراءه زوجته وخمسة أطفال، قبل أن يختم برسالة وداع: "ارقد بسلام يا سليمان".

تفاعل رياضي واسع

المبادرة الأيرلندية لم تكن الوحيدة، إذ سبقتها ولاحقتها مواقف أخرى من عالم الرياضة. فقد نشر الحساب الرسمي لأسطورة الكرة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا عبر "إنستغرام" صورة للعبيد وهو يحتفل بأحد أهدافه، وأرفقها بعبارة: "سليمان العبيد، ارقد بسلام. (1984-2025)".

كما أثارت وفاته ردود فعل كبيرة بعد أن نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) رسالة نعي وصف فيها العبيد بأنه "موهبة أعادت الأمل إلى قلوب عدد لا يحصى من الأطفال حتى في أحلك الظروف". النجم المصري لاعب ليفربول محمد صلاح لم يتردد في إعادة نشر الرسالة معلقاً عليها بتساؤل مباشر: "هل يمكنكم أن تخبرونا كيف مات وأين ولماذا؟".

نداء من العائلة

إلى جانب المواقف الرياضية، برزت رسالة مؤثرة من زوجة العبيد، دعاء، التي ناشدت محمد صلاح التدخل لمساندتها وأطفالها ومطالبة الجهات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالتحرك. وقالت في تسجيل مصوّر: "زوجي رحل وهو يبحث عن لقمة العيش، وأطالب بإحقاق حقه لأجل أبنائه"، داعية إلى مساعدتها على مغادرة غزة التي تشهد حرباً متواصلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.