مسؤول برلماني إيراني: أوكرانيا أصبحت متورطة فعليًا في الحرب بعد دعمها لإسرائيل بالطائرات المسيّرة

قال رئيس اللجنة البرلمانية الإيرانية للأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن أوكرانيا، من خلال تقديم دعم بالطائرات المسيّرة لإسرائيل، «أصبحت متورطة فعليًا في الحرب».

وأضاف إبراهيم عزيزي، في منشور على منصة «إكس»، أن الدولة الأوكرانية بأكملها أصبحت هدفًا لإيران.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن الأسبوع الماضي أن 11 دولة طلبت مساعدة كييف في مواجهة الطائرات المسيّرة من طراز «شاهد»، في ظل الحرب الإيرانية والهجمات المتواصلة التي تشنها طهران ضد دول الخليج.

وقال زيلينسكي إن كييف استعرضت بالتفصيل جميع طلبات «الدعم الأمني من جانبنا في مواجهة الطائرات المسيّرة من طراز شاهد وغيرها من التحديات المماثلة».

وأوضح أن أوكرانيا مستعدة لتقديم المساعدة، لكن فقط للدول التي تساعد كييف في «حماية أرواح الأوكرانيين واستقلال أوكرانيا»، من دون أن يحدد الدول التي لن تحصل على هذا الدعم في حرب المسيّرات.

وأضاف زيلينسكي: «تم بالفعل تلبية بعض الطلبات بقرارات ملموسة ودعم محدد».

وكان الرئيس الأوكراني قد ذكر في وقت سابق أن كييف نشرت بالفعل طائرات مسيّرة اعتراضية وفريقًا من المتخصصين للمساعدة في حماية القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن.

ومع دخول الغزو الروسي الشامل عامه الخامس، بلغ معدل اعتراض أوكرانيا للطائرات المسيّرة نحو 80%.

جندي أوكراني يجهز طائرة بدون طيار اعتراضية أثناء الهجوم الجوي الروسي في موقع غير معلوم في أوكرانيا، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2025. AP Photo/Efrem Lukatsky

ومنذ عام 2022، طورت كييف نظامًا دفاعيًا جويًا معقدًا ومتعدد الطبقات للتصدي للطائرات المسيّرة، يشمل مجموعات نيران متنقلة تستخدم غالبًا شاحنات صغيرة مزودة برشاشات ثقيلة، إلى جانب وسائل متعددة من الحرب الإلكترونية وصواريخ اعتراض أوكرانية مطورة محليًا.

ووفقًا للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، فإن أكثر من 70% من طائرات «شاهد» التي استهدفت كييف ومنطقتها في شهر فبراير/شباط أُسقطت بواسطة طائرات اعتراضية.

وتُعد إيران من أقرب حلفاء روسيا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022.

ففي البداية زودت طهران موسكو بطائرات «شاهد» لاستخدامها في الهجمات على أوكرانيا، قبل أن تنقل إليها التكنولوجيا لاحقًا، ما أتاح لروسيا إنتاج هذه الطائرات محليًا.