بقلم: يورونيوز

في هذه الحلقة من The Exchange، نستعرض COP 28، النسخة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيتم مراجعة التعهدات السابقة التي تم التعهد بها كجزء من اتفاقية باريس في عام 2015 من خلال التقييم العالمي للتقدم المحرز حتى الآن

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وفقًا للأمم المتحدة، يمثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة رئيسية لإعادة التفكير في أجندة المناخ وإعادة تشغيلها وإعادة تركيزها.

قالت مديرة منظمة GreenPeace لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غيوة نكات (Ghiwa Nakat)، لصحيفة The Exchange أن وقت الحديث قد انتهى، مشيرة إلأى أنّ "حتى الآن كانت هناك محادثات. ونحن بحاجة إليها للتحرك بشكل عاجل أكبر".

فجوة المهارات الخضراء

التمويل هو الموضوع الرئيسي على جدول أعمال COP28. وسيجتمع قادة الأعمال للاتفاق على كيفية الانتقال إلى اقتصاد أكثر صديق للبيئة. وفقًا لتقرير جديد صادر عن LinkedIn، فإن واحدًا فقط من كل 8 عمال يتمتع حاليًا بالمهارات الصديقة للبيئة اللازمة للعالم لتحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية. تقول "Sue Duke" سو ديوك ، نائب رئيس السياسة العامة العالمية في LinkedIn، إن هناك حاجة عالمية لمزيد من المهارات الصديقة للبيئة.

نائب رئيس LinkedIn، سو ديوك تتحدث إلى The Exchange يورونيوز

وتتابع ديوك "الوظيفة الصديقة للبيئة هي وظيفة ينصب تركيزها الأساسي على مكافحة تغير المناخ، وللقيام بهذه الوظائف، تحتاج إلى الكثير من المهارات الصديقة للبيئة".

يُعقد مؤتمر الأطراف 28 في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في إكسبو سيتي دوبا