غاري لينيكر يتعرض لانتقادات بعد نشره فيديو عن "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين في غزة

بقلم: يورونيوز

يواجه القائد السابق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم والمذيع الرياضي غاري لينيكر انتقادات بسبب نشره فيديو لأستاذ إسرائيلي بجامعة ستوكتون على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقاً).

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ويتحدث الأستاذ الجامعي الإسرائيلي راز سيغال خلال الفيديو عن الوضع في غزة، حيث يقول إن ما تفعله القوات الإسرائيلية في القطاع هو "مثال للإبادة الجماعية".

وأعاد لينيكر، أحد أشهر مذيعي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي وأضاف تعليقاً بأن الفيديو "يستحق 13 دقيقة من وقت أي شخص".

Worth 13 minutes of anyone’s time. https://t.co/noj9iecVWs — Gary Lineker (@GaryLineker) November 21, 2023

وأثار هذا المنشور انتقادات من عدة أفراد، حيث اتهم ستيفن بولارد، محرر صحيفة "Jewish Chronicle"، النجم الإنجليزي السابق بـ"الجهل".

وقال النائب البرلماني المحافظ عن باكنغهام غريغ سميث إنه "من غير المتصور أن يمنح أي شخص ذو عقلية سليمة هذا الفيديو في الوقت المناسب من اليوم".

وواجه مقدم برنامج "مباراة اليوم" الشهير عدة منشورات اتهمته بـ"عدم الإلمام بما يتحدث عنه".

You’re in over your head Gary. I like you as a pundit and I think you mean well. But I don’t think you fully understand what you’re involved with here. — Dr Jonno (@therealbigjonno) November 22, 2023

وتساءل البعض عما إذا كان رأي لينيكر يمثل هيئة الإذاعة البريطانية.

وكانت الهيئة قد أوقفت لينيكر عن العمل مؤقتاً الموسم الماضي بعدما شبه تصريحات وزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن المهاجرين غير الشرعيين بـ"ألمانيا النازية".

إلا أن حملة تضامن واسعة معه من قبل محللي كرة قدم مشاهير مثل ألان شيرر وإيان رايت اللذان هددا بمقاطعة برامج بي بي سي أعادت لينيكر إلى عمله بشكل طبيعي.

ولم ينتهك لينيكر أي قواعد طبقاً لتوجيهات بي بي سي الجديدة بشأن نشر العاملين بها على وسائل التواصل الاجتماعي.