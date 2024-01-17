انتعاش نمو صناعة الحيوانات الأليفة

يتوجه قطاع الاهتمام بالحيوانات الأليفة العالمي إلى التحول إلى سوق تنافسية للغاية. زادت ملكية الحيوانات الأليفة منذ عام 2020 بنسبة تزيد عن 50% في الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.

اعلان

في هذه الحلقة من the Exchange نركز على صناعة الحيوانات الأليفة والتي تدر مليارات الدولارات. يبذل الأشخاص قصارى جهدهم للاعتناء بحيواناتهم الأليفة المحبوبة، ومن هذا المنطلق تزدهر الصناعة في ربوع أمريكا الشمالية وأوروبا. نجري حديثًا مع Sonia Morgan، الرئيسة التنفيذية لشركة Pet Travel EU، التي تركز على نقل أصدقائنا من ذوي الفراء، كما نجري زيارة لمركز رعاية نهارية للكلاب يعتني بحيواناتنا الأليفة أثناء وجودنا في العمل، ونحصل على آخر الأخبار من Jeff Hamilton، الرئيس التنفيذي لشركة Nestle Purina، الذي يوضح مدى ضخامة صناعة الحيوانات الأليفة.

يتسارع نمو هذا القطاع، ويتوقع المحللون أن تبلغ قيمة الصناعة نصف مليار دولار بحلول عام 2030.

The Exchange © يورونيوز

الرئيس التنفيذي لشركة Nestle Purina Petcare Europe، Jeff Hamilton، يتحدث إلى The Exchange © يورونيوز

سوق الحيوانات الأليفة المتغير

تُعد أغذية الحيوانات الأليفة إحدى مجالات صناعة الحيوانات الأليفة التي تشهد نموًا كبيرًا. أوضح Jeff Hamilton، الرئيس التنفيذي لشركة Nestle Purina Petcare Europe، أنه مع ازدياد وعي البشر بالطعام الذي نتناوله، نفعل الشيء نفسه مع حيواناتنا الأليفة.

"لا يزال أصحاب الحيوانات الأليفة يتحولون من استخدام أغذية الحيوانات الأليفة المجهزة في المنزل إلى المزيد من أغذية الحيوانات الأليفة التجارية. وسيظل ذلك محركًا رئيسيًا للنمو لهذه الفئة للحصول على منتجات منخفضة الكربون بالإضافة إلى المزيد من العبوات القابلة لإعادة التدوير. "نكرس جهدًا كبيرًا من جانبنا، ونبتكر حلولًا غذائية أكثر تخصصًا، لتلبية الاحتياجات الغذائية للحيوانات الأليفة خصيصًا."

Okazoo (بلجيكا) © يورونيوز

Okazoo هو مرفق لرعاية الحيوانات الأليفة يقع في قلب العاصمة البلجيكية بروكسل. الشركة شغوفة برعاية الحيوانات وتتعهد بالترفيه عن أصدقائنا ذوي الفرو ورعايتهم جيدًا وقت وجود مالكيهم في العمل. بدأ العمل في عام 2010 عندما لاحظت المالكة Karina Koche وجود فجوة في السوق. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الشركة مصدرًا موثوقًا لمالكي الكلاب في جميع أنحاء المدينة.