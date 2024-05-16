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حالة غير طبيعية لنفوق النمور في حديقة للحياة البرية شرق الصين

نمر في بانكوك. 2003/05/16
نمر في بانكوك. 2003/05/16 Copyright DAVID LONGSTREATH/AP
Copyright DAVID LONGSTREATH/AP
بقلم:  يورونيوز مع اب
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في مقاطعة آنهوي شرق الصين جرى تعليق العمليات في حديقة للحياة البرية، بعد تقارير تحدثت عن نفوق عدد كبير من الحيوانات بشكل غير طبيعي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نفوق عشرين نمرا سيبيريا.

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 في مقاطعة آنهوي بشرق الصين، أعلنت السلطات تعليق أنشطة المحمية الطبيعية المحلية، في أعقاب تقارير مقلقة تحدثت عن معدل نفوق غير طبيعي للحيوانات خلال السنوات الأخيرة. 

وقالت قناة تلفزيونية حكومية صينية إنه تم تشكيل فريق تحقيق لكشف الأسباب، وراء النفوق الغامض للحيوانات في مدينة فويانغ.

وذكرت مجلة صينية أن حديقة فويانغ قامت بتربية النمر السيبيري بشكل غير قانوني، دون الحصول على التصريح اللازم، في حين أن هذا الحيوان مدرج في قائمة الحماية من الدرجة الأولى في البلاد.

ولقيت أربعة نمور أخرى حتفها في الفترة الممتدة بين عام 2021 ومارس 2023، كما قامت الحديقة بتربية إحدى عشرة نمرًا، ولكن لم يبق سوى نمر واحد فقط على قيد الحياة. في الوقت نفسه، وعدت الحكومة الصينية بإجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب هذه المأساة، والوقوف عند أسبابها .

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