تستعد العديد من العلامات التجارية الكبرى للاستفادة من عيد الحب. وقد جرى الاحتفال بهذا التقليد القديم بأشكال مختلفة في جميع القارات منذ مئات السنين. يشوش التقدم في التكنولوجيا الرقمية على كيفية تواصل الشركات مع الأزواج وخلق تجارب لا تنسى.

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في هذه الحلقة من The Exchange نركز على الأعمال المتعلقة بعيد الحب والتي تُقدر بمليارات الدولارات. لطالما كان شهر فبراير/شباط شهر الحب منذ القرن الرابع عشر، ولكن التكنولوجيا أحدثت تحولاً في عالم أعمال الرومانسية. يوضح لنا رئيس الفرع الأوروبي لمجموعة الفنادق الفاخرة، فورسيزونز، أدريان ميسيرلي كيف تجذب أكبر العلامات التجارية العملاء من خلال الجمع بين التقاليد القديمة وأحدث الابتكارات الرقمية.

عالم أعمال الرومانسية في ازدهار

وفقًا لشركة الأبحاث إيبسوس موري يخطط ما يربو عن نصف البالغين (55%) للاحتفال بعيد الحب مع شركاء حياتهم، ويُعد هذا اليوم المميز الأكثر شعبية في الولايات المتحدة حيث يشارك فيه عادةً ثلاثة أرباع (75٪) الأزواج، وتُترجم هذ الحماسة المحمومة إلى مبالغ طائلة من الأموال. يزدهر عالم أعمال الحب في أوروبا أيضًا، ويشارك أكثر من نصف الأزواج (51%) في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا عادةً في التسوق والاحتفالات.

المصدر:

https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2022-02/Valentines-Day-around-the-world-2022%20.pdf