فيديو. شاهد: نشطاء المناخ يستهدفون لوحة "ولادة كوكب الزهرة" لبوتيتشيلي في معرض أوفيزي بفلورنسا

استهدف اثنان من المتظاهرين المدافعين عن البيئة، الثلاثاء، لوحة ساندرو بوتيتشيلي من عصر النهضة "ولادة كوكب الزهرة" في معرض أوفيزي بفلورنسا، وألصقا صوراً لأضرار الفيضانات الأخيرة في منطقة توسكانا على الزجاج الواقي للوحة. وأخلت السلطات الصالة وقامت الشرطة باحتجازهما لاستجوابهما. وبموجب القانون الجديد، يواجه المتظاهرون عقوبة السجن تصل إلى ستة أشهر. ويحتج نشطاء "الجيل الأخير"على فشل الحكومة في معالجة مشكلات المناخ التي تسبب فيضانات وانهيارات أرضية متكررة، بما في ذلك الفيضانات الشديدة في توسكانا العام الماضي والتي خلفت خمسة قتلى وتسببت بأضرار جسيمة.

استهدف اثنان من المتظاهرين المدافعين عن البيئة، الثلاثاء، لوحة ساندرو بوتيتشيلي من عصر النهضة "ولادة كوكب الزهرة" في معرض أوفيزي بفلورنسا، وألصقا صوراً لأضرار الفيضانات الأخيرة في منطقة توسكانا على الزجاج الواقي للوحة. وأخلت السلطات الصالة وقامت الشرطة باحتجازهما لاستجوابهما. وبموجب القانون الجديد، يواجه المتظاهرون عقوبة السجن تصل إلى ستة أشهر. ويحتج نشطاء "الجيل الأخير"على فشل الحكومة في معالجة مشكلات المناخ التي تسبب فيضانات وانهيارات أرضية متكررة، بما في ذلك الفيضانات الشديدة في توسكانا العام الماضي والتي خلفت خمسة قتلى وتسببت بأضرار جسيمة.